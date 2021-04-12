  • 28°C
香港時間 : 2021412日 (一) 15:43
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 美國大選 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【順豐盈警】王衛：順豐堅決不碰商流社區團購、第二季一定賺　A股曾連續兩日跌停

股市 15:12 2021/04/12

分享：

問及順豐控股（深：002352）會否拓展至社區團購，順豐董事長兼總經理王衛表示，「我們堅決不碰商流，因為我們是獨立的第三方」。

社區團購成為電商競爭的新領域，順豐控股（深：002352）會否拓展至社區團購，順豐董事長兼總經理王衛表示，順豐的願景是成為獨立第三方行業解決方案的數據科技服務公司，而對社區團購來講是需要商流（即產品從製造商傳送至消費者手上的商品流通路線）。前段時間有人說順豐做社區團購，這個是不對的，「我們堅決不碰商流，因為我們是獨立的第三方」。王衛續稱，如果順豐沒有商流，自己做社區電商是做不了的，相反若有電商平台一起做，順豐可以給予供應鏈支持。

順豐控股日前發盈警，料首季錄得虧損9億至11億元 （人民幣，下同），令市場意外。順豐上周五跌停牌，今日午後一度跌停，至尾市才稍為修復，收報65.9元，成交額逾111億元，創歷史新高。

順豐王衛道歉認沒有經營好，料首季盈轉虧蝕最多11億，看【下一頁】

王衛表示，第二季度肯定不會再虧損，但全年利潤還不能回到去年同期水平，因為未來要繼續戰鬥，未來3年還有很多目標要實現，到時候順豐的股價不應以物流公司的估值體係來看。

順豐解釋首季盈轉虧主因投資加大，王衛指，順豐不會一味燒錢來做新業務，但短期利潤承壓若能換來長期競爭力，有機會將順豐打造成為市場上不可或缺選擇，願意調低未來1至2年利潤率預期，這是重要的戰略。

相關文章：

【順豐入主】大摩上調嘉里物流目標價37%至22元　反映完成收購後產生協同效應

貼身追蹤股價變化、重要消息、賺蝕成績，更易作出投資判斷 | 立即免費下載使用 【按此】

編輯：袁諾曦

股票 王衛 盈警 順豐控股（深：002352）

上一篇文章

【新股IPO】喜馬拉雅FM據報已秘密提交赴美上市申請　騰訊、小米有份投資

下一篇文章

【李小加動向】李小加建議滴灌通　牛碼香港網頁面世、冀成場外金融交易市場
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【港股市況】恒生指數午後初段逾200點　阿里巴巴逆市升8%、瑞聲盈喜升12%（不斷更新）
【港股市況】恒生指數午後初段逾200點　阿里巴巴逆市升8%、瑞聲盈喜升12%（不斷更新）
【停牌潮】保利協鑫能源︰無法於現階段確定及發布年度業績　四度延遲公布業績續停牌
【停牌潮】保利協鑫能源︰無法於現階段確定及發布年度業績　四度延遲公布業績續停牌
【阿里巴巴股價】阿里巴巴神秘大戶再搬9%大貨來港　貨值逾4000億元　啟動新一輪沽貨？
【阿里巴巴股價】阿里巴巴神秘大戶再搬9%大貨來港　貨值逾4000億元　啟動新一輪沽貨？
【電子消費券】5000元電子消費券料暑假接受登記　4大營辦商支付寶香港、八達通、Tap & Go拍住賞及WeChat Pay HK推優惠　PayMe倒灶（第二版）
【電子消費券】5000元電子消費券料暑假接受登記　4大營辦商支付寶香港、八達通、Tap & Go拍住賞及WeChat Pay HK推優惠　PayMe倒灶（第二版）
【新股IPO】Coinbase上市前五大風險不可不知　比特幣創辦人中本聰身份曝光是風險？
【新股IPO】Coinbase上市前五大風險不可不知　比特幣創辦人中本聰身份曝光是風險？
【電子消費券】5000元電子消費券延長有效期方法 想買iPhone可點做？
【電子消費券】5000元電子消費券延長有效期方法 想買iPhone可點做？