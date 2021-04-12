【順豐盈警】王衛：順豐堅決不碰商流社區團購、第二季一定賺　A股再大跌8%

▲ 問及順豐控股（深：002352）會否拓展至社區團購，順豐董事長兼總經理王衛表示，「我們堅決不碰商流，因為我們是獨立的第三方」。

社區團購成為電商競爭的新領域，順豐控股（深：002352）會否拓展至社區團購，順豐董事長兼總經理王衛表示，順豐的願景是成為獨立第三方行業解決方案的數據科技服務公司，而對社區團購來講是需要商流（即產品從製造商傳送至消費者手上的商品流通路線）。前段時間有人說順豐做社區團購，這個是不對的，「我們堅決不碰商流，因為我們是獨立的第三方」。王衛續稱，如果順豐沒有商流，自己做社區電商是做不了的，相反若有電商平台一起做，順豐可以給予供應鏈支持。

順豐控股日前發盈警，料首季錄得虧損9億至11億元，令市場意外。順豐上周五跌停牌，今早再挫8%，低位見66.23元（人民幣，下同），最新成交達68.6億元。

順豐王衛道歉認沒有經營好，料首季盈轉虧蝕最多11億，看【下一頁】

王衛表示，第二季度肯定不會再虧損，但全年利潤還不能回到去年同期水平，因為未來要繼續戰鬥，未來3年還有很多目標要實現，到時候順豐的股價不應以物流公司的估值體係來看。

順豐解釋首季盈轉虧主因投資加大，王衛指，順豐不會一味燒錢來做新業務，但短期利潤承壓若能換來長期競爭力，有機會將順豐打造成為市場上不可或缺選擇，願意調低未來1至2年利潤率預期，這是重要的戰略。

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編輯：袁諾曦