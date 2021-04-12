打完兩劑科興疫苗一個月仍確診 智利主教留院觀察

智利屬於拉丁美州新冠疫苗接種率最高的國家，主要為國民安排接種中國科興新冠疫苗，但當地早前出現有人接種科興疫苗後，仍確診患上新冠肺炎。智利首都聖地亞哥大主教完成接種兩劑科興疫苗後，於新冠病毒檢測呈陽性。

世衛指國藥和科興有效 或加快准予緊急使用 【下一頁】

智利天主教會於Twitter發表聲明指，首都聖地亞哥76歲的大主教布拉科（Celestino Aós Braco）於新冠病毒檢測中呈陽性反應，現時已住院留醫，但強調入院純粹為預防措施，並根據醫療指引而安排。此外，輔助主教洛倫澤利（Alberto Lorenzelli） 於上周亦確診感染新冠病毒。

聲明表示，二人均完成接種兩劑科興疫苗，其中3月11日完成接種第2劑疫苗，相隔近一個月後，布拉科卻確診患上新冠肺炎。此外，該聲明續指，雖然二人感染症狀輕微，但仍需要使用特別醫療儀器照顧，以避免出現併發症。

智利疫情再度爆發 同科興疫苗有無關係？ 【下一頁】

智利大學最近進行全國疫苗接種數據及傳染率研究指，接種兩劑科興疫苗的兩周後，對新冠病毒有效率為54%。智利政府將於本周，公布接種科興及輝瑞實際有效率數據。

責任編輯：郭麗明