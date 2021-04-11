英國私募基金擬於7至8月收購東芝 計劃先私有化3年後再上市

據日本共同社引述消息指，力爭收購電子產品商東芝（Toshiba）的英國私募基金CVC Capital Partners，初步提議於今年7至8月以要約形式向東芝提出收購，預計最快10月實現東芝在股票市場上除牌，並在提高企業價值的基礎上，計劃約3年後重新上市。

報道指，CVC有意以每股作價5,000日圓（折合約354.5港元）的價格提出收購，該股價與初期提議時相比高出約3成，收購額將達2.3萬億日圓。消息指，CVC不計劃單獨收購，而是與其他投資者共同實施收購計劃。

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過去幾年，東芝負面消息不斷，先於2015年爆發財務造假醜聞，到2017年又將嚴重虧損的美國核電子公司西屋電氣（Westinghouse）破產，近期又傳出管理層不和，遭大股東質疑東芝管理能力。東芝美國ADR上周五（9日）收報20.82 美元，上周累升17.8%。

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記者﹕郭秀慧