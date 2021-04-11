傳北韓閉門建好新潛艇 隨時試射潛射導彈

北韓近日動作頻頻，除早前曾試射多枚彈道導彈外，領袖金正恩亦發表講話，以要帶領執政黨進行更艱辛的「苦難行軍」。據南韓政府多名消息人士指出，美韓情報部門認為，北韓已完成建造3,000噸新型潛艇，正在斟酌最佳下水時間，以取得最大的戰略效果，對美國進行強力施壓。

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韓聯社報道指，美國智庫「北緯38度」上個月曾表示，基於北韓咸鏡南道新浦造船廠出現一連串活動跡象的情況，美韓情報部門結合造船廠動向和其他情報，判別北韓或已完成建造3,000噸新型潛艇。

軍方和情報部門認為，新型潛艇由1,800噸羅密歐級潛艇改造而成，寬7米，長80米，能搭載3枚潛射彈道導彈。美韓情報部門分析指，北韓正在斟酌新潛艇最佳下水時間，以取得對美國施壓的最大限度戰略效果。此外，北韓可能於對外公開潛艇下水儀式後，接下來會利用該潛艇試射北極星-3型潛射彈道導彈。

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2019年7月，朝中社報道北韓領袖金正恩對新型潛艇建造現場進行視察的消息。此後，韓美軍方和情報部門雖然一直追蹤相關情況，但朝方在密閉空間建造潛艇，美國透過衛星也難以準確掌握相關情況。

責任編輯：郭麗明