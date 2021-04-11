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伊朗啟用新濃縮鈾設備 核設施電網即出事

環球社會熱點 19:29 2021/04/11

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伊朗核問題遲未解決，西方國家一直積極斡旋，希望盡快再次恢復伊朗核協議。伊朗在此期間上周六（10日）宣布在納坦茲（Natanz）核設施，啟用全新濃縮鈾離心機，似乎有意向外界展示核力量。不過話音剛落，核電廠周日（11日）便報告電網出現問題。

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原本伊朗正與美國等就重返伊朗協議，舉行連場會議，而且看似大有可能達成共識。但在商議途中，德黑蘭政府便違反協議，公然宣布啟用全新濃縮鈾離心機IR-5及IR-6。伊朗總統魯哈尼（Hassan Rouhani）更在全國電視廣播中，主持離心機的啟用儀式。電視畫面並未拍攝離心機運作過程，只有啟用時工作人員操作的畫面。

同日，魯哈尼亦開啟測試，試驗新型號離心機IR-9的機械穩定性。若果IR-9能夠投入生產濃縮鈾，將大幅縮減生產濃縮鈾的時間，可協助伊朗更快速發展核能，甚至開發核武。自一月後，伊朗20%純度濃縮鈾存量增加至55公斤，向生產核武再前進一步。

但核設施周日卻表示，電力分配網發生意外，強調事件中並無任何人受傷，亦無造成任何污染。納坦茲核設施曾在去年7月意外發生爆炸，德黑蘭政府及後指事件屬惡意毀壞。

根據2015年伊朗核協議，伊朗只可在生產過程使用「初代」IR-1型號離心機，或是有限度測試IR-4及IR-5型號離心機。

責任編輯：吳漢培

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