【阿里巴巴罰款】內地市監局傳請人擴大反壟斷部門規模　美團插半成、騰訊京東跑輸阿里巴巴

▲ 外電報道，據報市監局反壟斷總局未來擬增加更多反壟斷調查案件項目。

阿里巴巴 （09988） 上周六（10日）被內地市監局判罰182.28億元（人民幣，下同、約216億港元），為內地歷來最大的反壟斷罰款。外電報道，內地反壟斷監管阿里巴巴風波餘波未了，消息人士透露，中國政府擬擴大市監局的反壟斷總局規模，增聘人手，調查更多反壟斷案件。阿里巴巴監管罰款作實後首個交易日，騰訊 （00700） 、京東 （09618） 和美團 （03690） 都跑輸阿里巴巴。

至上午10時05分，阿里巴巴升8%，騰訊跌1.6%、京東跌1.8%，美團更跌5.5%。阿里巴巴副主席蔡崇信稱，不知阿里巴巴捲其他反壟斷調查，而市監局正對全行業商戶控制行為進行檢討。

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據報道，消息人士指，現時市監局約有20至30名員工負責反壟斷調查，市監局擬擴張其規模至40人，並將從其他部門調派人手。此外，市監局未來亦會增加對反壟斷調查的財政預算及調查項目數量。

報道亦引述其他消息人士稱，市監局擬下放部分權力予部分地方政府機構，容許他們有權審查反壟斷案件。

市監局反壟斷總局在2018年成立，為市監局內設機構，主要負責反壟斷執法工作。

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編輯﹕賴奕羚