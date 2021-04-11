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【阿里巴巴罰款】內地反壟斷監管餘勢未消　 市監局傳請人擴大反壟斷部門規模

新經濟追蹤 18:56 2021/04/11

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外電報道，據報市監局反壟斷總局未來擬增加更多反壟斷調查案件項目。

阿里巴巴 （09988） 周六（10日）被內地市監局判罰182.28億元（人民幣，下同、約216億港元），為內地歷來最大的反壟斷罰款。外電今日（11日）報道，內地反壟斷監管阿里巴巴風波餘波未了，消息人士透露，中國政府擬擴大市監局的反壟斷總局規模，增聘人手，調查更多反壟斷案件。

阿里巴巴「二選一」遭重罰逾182億元人幣，佔2019年境內營收4%，詳情可見﹕【下一頁】

據報道，消息人士指，現時市監局約有20至30名員工負責反壟斷調查，市監局擬擴張其規模至40人，並將從其他部門調派人手。此外，市監局未來亦會增加對反壟斷調查的財政預算及調查項目數量。

報道亦引述其他消息人士稱，市監局擬下放部分權力予部分地方政府機構，容許他們有權審查反壟斷案件。

市監局反壟斷總局在2018年成立，為市監局內設機構，主要負責反壟斷執法工作。

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編輯﹕賴奕羚

港股 反壟斷 阿里巴巴－SW（09988）

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