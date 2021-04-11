【人民幣定期存款】發鈔行輪流減人民幣定存息 邊間大行仍有高息？

▲ 繼滙豐減短期人民幣存息以來，中銀香港亦削半年及1年息。

追息族注意，中資大行於第2季首度下調人民幣定期存款息率，市場關注會否令中小業界跟減。中銀香港（02388）於上周五（4月9日）調低半年及一年存息0.05厘，新息率齊報1.5厘。這是4月開局以來，第2間發鈔行調整息率，滙豐（HSBC）於上周四（8日）短減長加人民幣定存息，下調3個月期年息0.1厘，卻加1年長息0.1厘，令現時旗下短中長息罕現齊報1.5厘。

專家指，近日美國長債息的升幅略為收斂，包括人民幣等非美貨幣伺機反撲，止跌喘穩，料大小行也得以喘息休戰，遂令上月季結前的加息吸存戰暫遏。事實上，上周共4間大小行減息，分別為招商永隆、華僑永亨、中銀香港及大眾銀行。

大行人幣定存息率有幾多？可按下圖了解

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不過，專家預期，下半年美元仍偏強，間接累人民幣等非美貨幣受壓，遂料長息較具上升空間，業界或於臨近半年結前，當頭寸稍緊才再掉頭加息，冀逆市吸存。

此外，單以大行比併，目前工銀亞洲的3個月、半年及1年人幣定存息率皆報2.1厘，跑贏中銀香港、滙豐及渣打旗下3存期。不過，工銀亞洲的門檻最高，須50萬元（人民幣，下同），反觀，兩大發鈔行只要求1萬元。要是計及中小行，半年期人幣定存息率以招商永隆的2.5厘年息居首；3個月期是小米（01810）旗下虛擬銀行天星（Airstar Bank）、星展與南商的2.4厘年息，齊膺三冠王；一年期則以印度銀行ICICI、以及天星同為2.5厘，問鼎冠絕全城息率。

業界多料人幣滙價年底目標為6.4

展望人民幣滙價走向，現市況較多業界料年底目標為6.4，包括大華銀行、瑞穗亞洲首席策略師張建泰、華僑永亨經濟師李若凡、以及恒生（00011）首席市場策略員溫灼培等。

至於信銀國際經濟師李業勤回應本報查詢指，美國經濟復甦步代加快，料美元年內有機上試95高位，而人民幣兑美元今年高低位介乎6.45到6.7，年底目標6.6。

招商永隆銀行司庫蕭啟洪則說，3大主因支撐美元續升，包括：（1）受惠財政刺激及疫苗推進，美國經濟將呈明顯反彈；（2）加上聯儲局主席鮑威爾容忍較高的通脹率，令美債長息不斷上升；（3）拜登新政若能落實加稅，亦利好美元的前景。

美滙指數續升，美元定存息最高又有幾多？【下一頁】

外電指，本周美國多達1200億美元拍賣，市料在供應驟增下，恐再令債價受壓推高債息。而蕭啟洪補充，隨著美息趨升，令人民幣的利差優勢收窄，影響人幣表現，年內升值將趨緩，預期今年上落區間為6.4至6.7，年底目標約為6.5至6.55水平。

花旗銀行投資策略及財富管理策劃部主管黃栢寧料，人民幣年底目標為6.35。ING大中華首席經濟師彭藹嬈維持年尾人民幣重上6.3今年新高。如以現滙報6.5589，再按最牛的6.3年底預估，即仍有近4%潛在升幅，而人民幣定期存款兩厘選擇多，滙息總回報仍不俗。

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記者：曾桂芬

責任編輯：梁智豪