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【酒醉金迷@iM網欄】法國突現霜凍、冰雹：拉起葡萄田災難警報！

名人薈萃 19:58 2021/04/11

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紅酒喝起來優雅動人，但葡萄酒產業褪去華麗的包裝後，也是一個需要「望天打卦」的農業相關行業。最近法國步入初春，天氣逐漸回暖，法國人紛紛湧到公園或郊外野餐，然而復活節期間突如其來的寒流，卻令氣溫驟然急跌至單位數，有好些地區更下雪或落雹。

【酒醉金迷@iM網欄】慎防假葡萄酒：名莊4招防偽術

此時葡萄園裡正處於葡萄藤的發芽期，冷空氣帶來的霜凍和冰雹將會破壞葡萄藤的發芽，大為影響收成時的產量，造成嚴重的損失。因此一眾酒莊工作人員都出盡法寶，採取多種不同的方式來保護這些脆弱的芽苗。

勃根地酒莊照片

圖片來源: https://www.facebook.com/photo?fbid=3000818050174012&set=pcb.3000820343507116

在應付霜凍上，在法國北部的一些產區，如香檳、阿爾薩斯、勃根地等，果農們會在霜凍期間按照一定距離擺放煤氣爐在葡萄園中，24小時不停歇地燃燒，熊熊火光照亮了夜空，也溫暖著葡萄藤，場面非常壯觀，漂亮的照片最近在紅酒社交圈內被瘋狂轉發。

果農們也會焚燒修剪下來的葡萄藤蔓、桿草等，在葡萄園上方形成不易消散的煙霧，在一定程度上保持葡萄園中的氣溫，同時桿草燃燒後的灰燼落在葡萄樹上，如同給葡萄樹穿上一層“棉衣”保暖，可謂一舉兩得；有的地區為了效果更好會採取直升機在葡萄園上方盤旋，機翼帶來的風會加快空氣對流，使燃燒時帶來的熱量擴散到整個葡萄園中。

至於冰雹，它們是葡萄園的頭號敵人，經歷過冰雹的葡萄園往往會顆粒無收，因此如何應對冰雹災害就成了酒莊管理的重要事項。比較簡單一點的方法，就是在冰雹來臨前，在所有的葡萄藤上方覆蓋細孔大網，讓冰雹落在網上從而減小對葡萄藤的傷害，非常有效而且經濟實用。

資金實力更雄厚一點的酒莊，則會利用高科技來預防冰雹，他們通過雷達與一個氣象模型連接，並通過信號發射設備，讓酒莊在惡劣天氣到來前30分鐘，在智能手機上接收到警報並監控冰雹移動的即時動態，當冰雹接近葡萄園時，他們就可以釋放一個裝有鈣鹽的氦氣球，當它上升至600米的高空時就會膨脹破開，釋放出的鈣鹽能吸收雲層中的水分，降低濕度，從而阻止冰雹的形成。

說了這麼多天文知識，無非是想向大家傳達杯中葡萄酒，實在是酒農們「粒粒皆辛苦」的結晶品，舉杯品賞時自有更深一層的體會。

 

吳潔怡

波爾多紅酒經紀商及投資管理公司U’Wine客戶顧問

曾旅居於巴黎、斯特拉斯堡等多個法國城市，熟識當地文化，法語達專業水平。現於波爾多工作，深入接觸列級名莊(Grand Cru)，並在亞洲為大眾推廣葡萄酒文化。持有里昂大學國際傳播學碩士學位、WSET葡萄酒第三級證書。

商品 商品期貨 災難 落雹 天氣 文娛藝術 大學 經濟 行業 復活節

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