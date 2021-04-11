  • 23°C
香港時間 : 2021411日 (日) 19:58
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 美國大選 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【美元定期存款】美元定存息最高5.55厘 市場料美滙指數年內可見95

Hot Talk 18:34 2021/04/11

分享：

富邦7天、1個月、3個月及半年的美元定存息率，齊膺高息王。

近期大小銀行齊減港元及人民幣定期存款息率，尚幸美元定期存款息率普遍保持不變，專家亦料，美滙指數的升浪未完，憧憬加稅及加息，市場再偷步炒美元，刺激美滙指數暫高企難下，守穩92水平，今年或挑戰95新高。在滙息雙賺下，業界指對美元有需要者，宜伺機開立定期存款。比併大小行的美元定存息率，不乏逾5厘年息之選，且非小行專利，滙豐（HSBC）及中銀香港（02388）7天短存皆享5厘，恒生（00011）更有5.5厘，險勝南商的5.2厘，但息率仍不及冠絕全城的富邦5.55厘，以上各行皆要求兌換資金才享最高息。

美元定存逾5厘息仍有選擇，可按下圖了解

    點擊圖片放大
    +2

至於一個月美元短存年息，滙豐及中銀香港齊享1厘，緊接富邦的1.35厘，為排第2大的同期高息王，中銀的門檻僅1000美元：至於3個月及半年期美元定存息，富邦分別為1厘，以及6個月期報0.55厘而居首；一年期美元定存息則以小米（01810）旗下虛擬銀行、天星（Airstar Bank）的0.6厘膺稱王；兩年美元定存長息以招商永隆的0.55厘問鼎霸主。

此外，中美專家皆指，美元滙價中短期內仍看升。中信銀行（國際）經濟師李業勤博士回應本報查詢指，上周聯儲局主席鮑威爾的最新講話，以及儲局3月議息會議的聲明中俱表示，疫苗分發，以至最新的財政支持，令美國經濟前景改善，並大幅提高對美國經濟增長的預測。李業勤博士認為，美國經濟復甦步伐將會加快，預料今年的GDP增長達6.2%。估計美滙指數今年高低位分別為95及89.4，年底目標則為94。

發鈔行港元定存息率有幾高？【下一頁

招商永隆銀行司庫蕭啟洪以3大主因，對美元看高一線，包括：（1）由於今年各國因疫情情況各異，導致環球經濟復甦步伐不一致，美國經濟受惠於財政刺激，以及疫苗推進理想，將呈現較明顯反彈，有別於歐洲和非美地區，因此支撐了美元回升；（2）盡管鮑威爾已多次打開口牌，不急於調整其貨幣政策，但卻其容忍較高的通脹率，變相令美債的長期息率將不斷上升，亦有助美元升值；（3）再者，隨着拜登政府能增加稅收，亦利好美元前景。他預計，美滙指數年內高低位為89和95，年底目標介乎92至94水平。

花旗銀行投資策略及環球財富管理策劃部主管黃栢寧重申，美國或最快於今年第4季開始減少買債，明年底可能加息，美滙指數於3個月內目標92.5，未來6個月至12個月料為93.83。

相關文章：【紐元定期存款】紐元定存息最高8.75厘 大行逆市勁加息0.8厘

【港元定期存款】中資行重推3個月港元定存3厘高息優惠 無懼港滙轉弱拆息轉升

【立即登記】免費下載《簡易收息全攻略》電子書

一按即睇最新、最準、最齊存款利率及優惠，立即免費下載使用 【按此】

記者：曾桂芬

責任編輯：梁智豪

欄名 : 美元定期存款

最新專欄文章 更多

【美元定期存款】美元定存息最高9厘 憧憬挾淡倉博滙息雙賺
2021/03/14
【美元定期存款】美元定存息最高9厘 憧憬挾淡倉博滙息雙賺
【美元定期存款】中小行齊加美元定存息 1年期最高息0.6厘
2021/02/18
【美元定期存款】中小行齊加美元定存息 1年期最高息0.6厘
【美元定期存款】美元產品有需求 中資專家料美滙指數先低後高
2021/01/27
【美元定期存款】美元產品有需求 中資專家料美滙指數先低後高
【美元定期存款】中資行3個月美元定存0.95厘息 壓軸快閃優惠成高息王
2020/12/29
【美元定期存款】中資行3個月美元定存0.95厘息 壓軸快閃優惠成高息王
【美元定期存款】港銀加美元短存息 1個月美元定存最高3厘息
2020/10/11
【美元定期存款】港銀加美元短存息 1個月美元定存最高3厘息
滙豐控股（00005） 富邦銀行 美國聯儲局 拜登 美滙指數 美元 外幣定期存款 定期存款

上一篇文章

【人民幣定期存款】發鈔行輪流減人民幣定存息 邊間大行仍有高息？

下一篇文章

【新股lPO】4間大銀行搶攜程IPO商機 孖展息最低0.9厘
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【阿里巴巴罰款】阿里巴巴重罰182億人民幣 對阿里巴巴影響有多大？
【阿里巴巴罰款】阿里巴巴重罰182億人民幣 對阿里巴巴影響有多大？
【電子消費券】5000元電子消費券料暑假接受登記　4大營辦商支付寶香港、八達通、Tap & Go拍住賞及WeChat Pay HK推優惠　PayMe倒灶（第二版）
【電子消費券】5000元電子消費券料暑假接受登記　4大營辦商支付寶香港、八達通、Tap & Go拍住賞及WeChat Pay HK推優惠　PayMe倒灶（第二版）
【阿里巴巴罰款】阿里巴巴「二選一」遭重罰逾182億元人幣、2019年境內營收4%　阿里：誠懇接受（第四版）
【阿里巴巴罰款】阿里巴巴「二選一」遭重罰逾182億元人幣、2019年境內營收4%　阿里：誠懇接受（第四版）
【阿里巴巴股價】阿里巴巴神秘大戶再搬9%大貨來港　貨值逾4000億元　啟動新一輪沽貨？
【阿里巴巴股價】阿里巴巴神秘大戶再搬9%大貨來港　貨值逾4000億元　啟動新一輪沽貨？
【順豐盈警】順豐王衛道歉認沒有經營好　全日跌停 料首季盈轉虧蝕最多11億
【順豐盈警】順豐王衛道歉認沒有經營好　全日跌停 料首季盈轉虧蝕最多11億
【阿里巴巴罰款】阿里巴巴被重罰182億元人幣　集團發公開信﹕「處罰是對我們的警醒和鞭策」（第二版）
【阿里巴巴罰款】阿里巴巴被重罰182億元人幣　集團發公開信﹕「處罰是對我們的警醒和鞭策」（第二版）