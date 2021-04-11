【美元定期存款】美元定存息最高5.55厘 市場料美滙指數年內可見95

▲ 富邦7天、1個月、3個月及半年的美元定存息率，齊膺高息王。

近期大小銀行齊減港元及人民幣定期存款息率，尚幸美元定期存款息率普遍保持不變，專家亦料，美滙指數的升浪未完，憧憬加稅及加息，市場再偷步炒美元，刺激美滙指數暫高企難下，守穩92水平，今年或挑戰95新高。在滙息雙賺下，業界指對美元有需要者，宜伺機開立定期存款。比併大小行的美元定存息率，不乏逾5厘年息之選，且非小行專利，滙豐（HSBC）及中銀香港（02388）7天短存皆享5厘，恒生（00011）更有5.5厘，險勝南商的5.2厘，但息率仍不及冠絕全城的富邦5.55厘，以上各行皆要求兌換資金才享最高息。

美元定存逾5厘息仍有選擇，可按下圖了解

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至於一個月美元短存年息，滙豐及中銀香港齊享1厘，緊接富邦的1.35厘，為排第2大的同期高息王，中銀的門檻僅1000美元：至於3個月及半年期美元定存息，富邦分別為1厘，以及6個月期報0.55厘而居首；一年期美元定存息則以小米（01810）旗下虛擬銀行、天星（Airstar Bank）的0.6厘膺稱王；兩年美元定存長息以招商永隆的0.55厘問鼎霸主。

此外，中美專家皆指，美元滙價中短期內仍看升。中信銀行（國際）經濟師李業勤博士回應本報查詢指，上周聯儲局主席鮑威爾的最新講話，以及儲局3月議息會議的聲明中俱表示，疫苗分發，以至最新的財政支持，令美國經濟前景改善，並大幅提高對美國經濟增長的預測。李業勤博士認為，美國經濟復甦步伐將會加快，預料今年的GDP增長達6.2%。估計美滙指數今年高低位分別為95及89.4，年底目標則為94。

發鈔行港元定存息率有幾高？【下一頁】

招商永隆銀行司庫蕭啟洪以3大主因，對美元看高一線，包括：（1）由於今年各國因疫情情況各異，導致環球經濟復甦步伐不一致，美國經濟受惠於財政刺激，以及疫苗推進理想，將呈現較明顯反彈，有別於歐洲和非美地區，因此支撐了美元回升；（2）盡管鮑威爾已多次打開口牌，不急於調整其貨幣政策，但卻其容忍較高的通脹率，變相令美債的長期息率將不斷上升，亦有助美元升值；（3）再者，隨着拜登政府能增加稅收，亦利好美元前景。他預計，美滙指數年內高低位為89和95，年底目標介乎92至94水平。

花旗銀行投資策略及環球財富管理策劃部主管黃栢寧重申，美國或最快於今年第4季開始減少買債，明年底可能加息，美滙指數於3個月內目標92.5，未來6個月至12個月料為93.83。

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記者：曾桂芬

責任編輯：梁智豪