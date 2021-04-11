【優惠著數】HK Express明早推早鳥優惠　直飛日本$288起 你又搶唔搶？

國泰航空 （00293）旗下香港快運（HK Express）將於明早9點推出為期一星期的「早鳥」預訂優惠，多個日本城市單程機票＄288起，票價不包括燃油附加費、機場稅項及其他額外收費預訂，出發日期由11月至明年3月。

隨著亞洲各國陸續進行疫苗接種計畫及推行「疫苗護照」、「旅遊氣泡」，大家引頸以待的旅行計劃隨時成真。HK Express表示，推廣期內預訂，可獲免費升級至「靈活飛」票價類別，即可於起飛3小時前無限次免費更改出發日期、優先辦理登機手續、快捷登機及優先處理託運行李服務。若出現航班取消情況，可獲安排全數退款。

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記者﹕郭秀慧