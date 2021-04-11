  • 24°C
香港時間 : 2021411日 (日) 18:48
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【優惠著數】HK Express明早推早鳥優惠　直飛日本$288起 你又搶唔搶？

理財智慧 18:28 2021/04/11

分享：

國泰航空 （00293）旗下香港快運（HK Express）將於明早9點推出為期一星期的「早鳥」預訂優惠，多個日本城市單程機票＄288起，票價不包括燃油附加費、機場稅項及其他額外收費預訂，出發日期由11月至明年3月。

隨著亞洲各國陸續進行疫苗接種計畫及推行「疫苗護照」、「旅遊氣泡」，大家引頸以待的旅行計劃隨時成真。HK Express表示，推廣期內預訂，可獲免費升級至「靈活飛」票價類別，即可於起飛3小時前無限次免費更改出發日期、優先辦理登機手續、快捷登機及優先處理託運行李服務。若出現航班取消情況，可獲安排全數退款。

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【imoneymag.com

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

記者﹕郭秀慧

航空 機票 香港 日本 亞洲 機場 國泰航空 HK Express 疫苗

下一篇文章

過份報道王公去世消息惹不滿 BBC自設樣本表格供觀眾投訴
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【第2季部署】4月再戰3萬點 值得吼位買入的4大智勝股
【第2季部署】4月再戰3萬點 值得吼位買入的4大智勝股
孝順YouTuber 花950萬買樓贈母　擲50萬豪華裝修567呎寶馬山花園
孝順YouTuber 花950萬買樓贈母　擲50萬豪華裝修567呎寶馬山花園
【樓市熱話】朋友遊說上車 買土瓜灣200呎納米樓 是福還是伏？ 網民：納米樓將來難甩手
【樓市熱話】朋友遊說上車 買土瓜灣200呎納米樓 是福還是伏？ 網民：納米樓將來難甩手
【公僕獎勵】政府撥逾2.46億元　獎勵4500公務員旅行 2人同行包食宿交通　最多資助5.5萬元
【公僕獎勵】政府撥逾2.46億元　獎勵4500公務員旅行 2人同行包食宿交通　最多資助5.5萬元
【第2季部署】第2季 值得留意的10大港股
【第2季部署】第2季 值得留意的10大港股
投資市場前景漸趨樂觀　多元資產配置拓機遇
投資市場前景漸趨樂觀　多元資產配置拓機遇