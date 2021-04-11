【新股lPO】4間大銀行搶攜程IPO商機 孖展息最低0.9厘

▲ 4間大行為攜程IPO提供孖展，最平孖展息0.9厘。

在線旅遊平台攜程集團（新上市編號：09961）於上周四(4月8日)正式招股，4大銀行也有提供孖展優惠服務，孖展息最低為0.9厘，包括恒生（00011）推一口價優惠，最少借30萬元，以九成融資計，可享0.9厘孖展息；同樣，中銀香港（02388）的孖展息最低也是0.9厘，但該息率以貸款額250萬元或以上計，若孖展客只借10萬元至250萬元，息率為1.1厘；而滙豐須借300萬元或以上，孖展息才享0.9厘，貸款額少於300萬元的息率則為1.1厘。

攜程次日孖展錄逾39億【下一頁】

至於另一中資大行，工銀亞洲則有3大選擇，例如重錘出擊客，大額貸款盡借500萬至3000萬元，孖展息為1.88厘；至於較小額借貸，從20萬元至500萬元則為2.08厘，以上兩個優惠，皆須透過工銀旗下「智投資App」參與，才享平息。假如打新客以網上等其他渠道抽新股，至少借20萬到500萬元，孖展息則為2.28厘。

惟須注意，上述各銀行一般只針對合資格客戶，才豁免相關手續費，至於哪間較抵借，專家忠告格價王宜計清楚。

攜程孖展將於明天（12日）截止，本周二（13日）中午正式截票。而媒體引述輝立證券董事黃瑋傑說，綜觀13隻回流到港作第二上市等中概股，首日掛牌平均升幅4%，畢竟有美股的造價作參考，難大幅偏離正價。黃師傅提醒，炒中概股的打新策略，跟其他新股較具憧憬空間不同。

美股熱炒復甦概念，攜程表現如何？【下一頁】

而內地媒體也緊貼攜程招股的巿況，指次日孖展借得最多是富途，借出15.8億元，孖展息3.98厘，輝立借了9億元，孖展由零息到1.98厘；耀才（01428）的孖展息約1.78厘。

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記者：曾桂芬

責任編輯：梁智豪