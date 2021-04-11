【電子消費券】陳茂波：將設立中央登記系統進行登記　八達通或電子錢包選一款收取消費券

▲ 財政司司長陳茂波發表網誌表示，將設立一個中央登記系統讓市民以電子方式進行登記「電子消費券計劃」。

「電子消費券計劃」詳情出爐，預計今年暑假接受登記，4家儲值支付工具營辦商將協助推行計劃。財政司司長陳茂波發表網誌表示，將設立一個中央登記系統讓市民以電子方式進行登記，市民如曾登記去年的「現金發放計劃」，部份基本的個人資料將自動載入到申請表格頁面供核實，減省市民輸入資料的時間。

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4家營辦商分別為支付寶（Alipay Hong Kong）、八達通（Octopus）、拍住賞（Tap & Go） 、及WeChat Pay Hong Kong。它們現時分別涵蓋3萬至10萬家本地零售、飲食及服務業商戶。

陳茂波指，甄選的主要準則包括有關營辦商是否具備相關經驗、相關支付工具的普及度、它們覆蓋的商戶業務性質及範圍等。上述四家營辦商相信已能覆蓋市民日常消費中習慣使用的支付工具。

選定八達通或電子錢包一款收取

陳茂波稱，在這四款儲值支付工具中，市民可選定最適切自己消費模式的一款以收取及使用消費券。以八達通為例，市民登記時可沿用手頭上的八達通卡，毋須登記新卡或轉用個人八達通。至於其餘三間以智能手機為操作媒介的電子儲值支付工具，均透過電子錢包操作，故日後使用消費券時便更為便捷。

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為了防止冒認或盜用身份登記，中央登記系統不接納重複申請。此外，每一張八達通卡或個人電子錢包，都只能與單一登記掛勾，不能重複使用。

消費券計劃料提振今年經濟0.7個百分點

至於消費券計劃的其他執行細節，包括發放的期數、每期發放的金額及使用期限等，陳茂波指，正詳細考慮過去一段時間市民提出的各種不同意見，會盡快敲定當中細節，大原則是讓市民在一段時間內能便捷靈活地使用電子消費券，用於支付本地零售、餐飲及服務商戶的消費，以刺激經濟。

電子消費券計劃是向每名合資格的十八歲或以上香港永久性居民及新來港人士，發放總額5000元的電子消費券，計劃規模360億元，估計可為今年的經濟增長帶來0.7個百分點的提振作用。

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編輯：袁諾曦