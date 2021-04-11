【疫市營商】高端汽車品牌銷售強勁　勞斯萊斯首季銷量按年升6成

雖然疫情對全球經濟帶來大打擊，但仍有高端汽車品牌銷售表現出眾。勞斯萊斯 （Rolls-Royce） 今年首季銷量，更是創下116年來新高銷售記錄。

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《NBC News》報道，勞斯萊斯在第一季度交付了1,380輛汽車，與2020年同期相比增長了62％，創116年來新高。該公司表示，售價約40萬美元起的Cullinan休旅車車系需求尤其強勁；而33.2萬美元起Ghost車款也很暢銷。

事實上，除了勞斯萊斯外，其他高端汽車品牌，例如賓利汽車（Bentley） 和林寶堅尼（Lamborghini），最近的銷售也很強勁。報道指，自疫情爆發，股市一度上升，令全球富豪的財富不斷增加。雖然外圍經濟大環境仍然不穩，但各品牌的銷售數據則反映了富豪消費意慾仍然強勁，並願意繼續花費於高端及奢侈產品。

勞斯萊斯也表示，市場需求將繼續保持強勁，訂單已延續至今年下半年。

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責任編輯：蘇穎琪