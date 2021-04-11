以色列研究﹕南非變種病毒或可「突破」輝瑞疫苗

新冠肺炎變種病毒威脅新冠疫苗效力，因而專家積極研究更佳的疫苗，爭取領先變種病毒，以防病毒再次突變。南非出現變種新冠病毒後，有專家表示南非變種新冠病毒株感染力強，現階段的新冠疫苗或未能對該新冠病毒株產生作用。以色列有研究指南非變種病毒某程度能「突破」輝瑞疫苗，使輝瑞疫苗失去效力。不過，研究包含南非變種新冠病毒株的樣本不多，亦未經過同儕評估。

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以色列公布一項研究發現，接近400名已接種首劑或兩劑輝瑞疫苗14天後仍確診新冠肺炎的患者，與相同數目的未接種新冠疫苗的確診者比較，發現接種兩劑疫苗的患者中，南非變種新冠病毒的患病率較未接種者高約8倍，反映疫苗對預防南非新冠病毒株的有效率，較預防原始病毒株和英國變種病毒株為差。

研究人員斯特恩（Adi Stern）指出，接種第2劑輝瑞疫苗後，與未接種新冠疫苗患者相比，仍感染南非新冠病毒株比例「不合理地」（disproportionately）高，意味該病毒株某程度或者已經能突破輝瑞疫苗保護。

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然而，由於以色列的南非變種新冠病毒確診個案相對較少，因研究樣本大多數為感染英國變種新冠病毒，而感染南非變種病毒患者僅佔研究群體約1%。研究人員續指，是次研究無意提出輝瑞疫苗的對變種新冠病毒影響，因該研究只針對接種疫苗仍確診感染人士，而不是總體感染率。

責任編輯：郭麗明