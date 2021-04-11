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【內地熱話】「吃播」變「喝播」 中紀委批評：現象畸形審醜 平台應加強監管

環球政經 17:46 2021/04/11

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去年在官媒連番批評後「吃播」問題後，此亂象有所收斂，「大胃王」等賬號被清查封號，「吃播」頻道和影片紛紛被內地平台下架。惟「吃播」剛被禁後，又掀起一股「喝播」熱潮。顧名思意，「喝播」即是由主播在鏡頭前大口喝飲料，更有人以一口氣喝一大瓶烈酒為噱頭「吸粉」，引發人們關注。

中紀委發表評論文章指，隨著吃播亂象有所收斂，近期又出現了以「拼酒醉酒」等為噱頭，來吸引粉絲的「問題喝播」，「海量喝播」的種種行為不僅損害主播的身體健康，造成食物浪費，更宣揚畸形審醜心態，影片平台應加強監督，制止和消除不當影片，並封鎖問題直播主的帳號。

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據內地媒體報導，部分影片平台，如抖音、快手等，近日已相繼發布公告，管制問題喝播。其中抖音於上周四（8日）發布公告指，抖音安全中心第一時間對相關內容進行管理，已下架相關影片16,427個，而本月1日至7日，共處罰直播間996個、直播主900位。

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記者﹕郭秀慧

經濟現象 媒體 中紀委 抖音

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