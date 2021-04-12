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【香港製造】 駱駝牌保暖水壺力爭年輕市場 　因一個原因堅持香港製造（多圖）

商業 10:00 2021/04/12

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一直留守香港製造的保暖壺老品牌「駱駝牌」已傳至第三代，交由梁澄宙主導。（梁澤民攝）

一直留守香港製造的保暖壺老品牌「駱駝牌」近年走向年輕化，同步擴闊客源及業務。品牌經過三代人打理，有不同的發展重心，但不變的是仍然「香港製造」。

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家族第三代、駱駝牌董事梁澄宙解釋箇中原因：

廠家北上潮之際，父親考慮到我們年紀小，不希望犧牲家庭時間，故決定留在香港。

直到現在，中國的生產成本優勢減弱，該品牌亦沒有轉移生產地的計劃。現時駱駝牌在香港擁有2間廠房，處理不同的生產工序。旺季每月生產數量以萬計，需要員工超時工作交貨；淡季則少於1萬件貨。

雜貨店漸式微　駱駝牌拓客群尋出路

駱駝牌近年逐漸使形象貼合年輕人口味，不時推出時興配色、設計。梁澄宙解釋，以往品牌主要在舊式雜貨店銷售，但社會轉變下，連雜貨店亦漸漸消失。駱駝牌要繼續經營，必須「拍門式」尋找新銷售點，例如獨立小店、百貨公司等，開拓年輕客群。

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駱駝牌過往一直集中在本地零售市場，佔生意額的6至7成。主要顧客年齡層已由50歲以上，擴闊至現時的30至50歲；冀未來的設計可進一步年輕化，降低目標年齡層。其次的是以品牌聯乘方式運作的訂製禮品生意，佔約2成；另亦有少量B2B（企業對企業）生意。

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拓展出口市場　目標：日本台灣

除了本地市場外，發展網上渠道亦令駱駝牌覓得海外市場的商機。該品牌計劃今年發展台灣及日本的出口業務。梁透露最近亦有當地的分銷商向品牌接洽，希望可以海外銷售其保暖水壺。據他了解，因日本人亦喜歡來香港旅遊，鑑於疫情無法訪港，刺激當地對香港產品的需求。

《ET贏商》每集請來香港企業丶品牌，分享疫下營商Tips。即看最新一集：

記者：葉泳珊

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