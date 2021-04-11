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PC銷量大增逾5成　聯想續為市佔最高品牌

科技 16:58 2021/04/11

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首季PC出貨增55.2% 商業教育遊戲市場均看好

受惠疫情因素，傳統個人電腦（PC）市場銷量扭轉持續下跌的趨勢。IDC公布，今年首季傳統PC的全球出貨量按年急增55.2%，售出約8400萬部。聯想為出貨量最高的品牌，市佔率24.3%，其次為HP。值得留意，蘋果（Apple）市佔率為8%，按年顯著增加2.2個百分點。

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IDC亦公布，首季PC出貨量按季下跌8%，但亦為2012年以來，年尾旺季後銷量降幅最小的一次。IDC指出，去年未滿足的需求延續到今年首季，而且疫情帶來的額外需求也繼續推動PC銷量。該機構又指，市場供應面對頗大挑戰，包括零部件短缺和物流問題，讓平均銷售價格上升，加上游戲玩家的市場增長、企業對高性能筆記本電腦的需求，以及教育市場的擴大，讓PC業界的前景看好。

IDC分析，PC市場發生根本性轉變，未來幾年的前景變得積極，商業、教育與消費者三個領域都出現未有預料過的需求。而半導體領域持續短缺，預計廠商短期內難以滿足客戶定單需求，未來數年業界環境正面。該機構預計，今年之內零部件短缺仍是業界話題，但仍要觀望未來2至3年的PC需求走勢。

責任編輯: 周俊霖

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