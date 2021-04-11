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TikTok蟬聯全球下載量榜首 為全球最具影響力平台

股樓投資 17:00 2021/04/11

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研究機構Sensor Tower發表數據，由中國科網公司字節跳動(ByteDance)開發的短視頻應用程式TikTok，蟬聯今年第一季度全球移動應用下載量榜首，單計3月份，下載量超過5,800萬次。

自疫情爆發以來，抖音用戶爆增，TikTok逐漸成為具有全球影響力的平台，僅在美國月活躍用戶已經超過1億，而市場一直有傳字節跳動正在考慮分拆抖音於紐約或香港上市，更有消息指字節跳動或會整體上市。

據內地媒體消息，字節跳動去年營業額約350億美元，折合約2,730億港元，按年升逾1倍，經營溢利70億美元，折合約546億港元，按年升約75%，私募投資者予字節跳動最新估值已接近4,000億美元，約3.1萬億港元。

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記者﹕郭秀慧

港股 營業額 分拆 紐約 香港 中國 美國 字節跳動 抖音

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