限聚令前無特權 菲臘親王喪禮邊個有得去

英國菲臘親王於4月16日舉行喪禮，但礙於英國現階段防疫措施，不是所有王室成員能夠出席。首相約翰遜表明避席，讓位予其他王室成員。出席名單暫時未公布，但外間已有不少揣測。有人估計在已婚的孫輩配偶中，只有凱特會獲邀出席。

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根據英國現行防疫措施，喪禮出席人數限制在最多30人，王夫葬禮亦不能豁免，意味英女王伊利沙伯二世需要從龐大的王室家族中作出選擇，決定哪位王室成員可以親身送別菲臘親王。英國政府亦呼籲民眾，不要群聚哀悼，遵守防疫要求。喪禮將閉門舉行，亦會全程直播。

白金漢宮暫時未公布出席名單，但相信菲臘親王4名子女連同配偶會出席，8名孫子亦會參與。早前釀成王室風波的哈里王子亦確定會返回英國出席喪禮，按規定哈里需隔離，但相信會獲得一定程度豁免，除喪禮外其他時間需要隔離。在已婚孫輩配偶中，因為凱特將是未來皇后，估計只有凱特會出席。而曾孫們普遍相信因年齡小，多數不會出席。

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約翰遜表明避席，代表喪禮不會有來自政府人物。由於菲臘親王與英女王已故妹妹瑪嘉烈公主關係良好，估計會有其後人獲邀出席喪禮。根據猜測，喪禮只會有兩名非王室成員出席，其一是菲臘親王生前的貼身侍從，另外一人則是軍方代表，因菲臘親王曾是英國海軍上尉。

責任編輯：吳漢培