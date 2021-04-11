【電子消費劵】獲選為消費券儲值支付工具 拍住賞承勢推POS商戶優惠

香港電訊（06823）旗下Tap & Go拍住賞，獲政府甄選為四個消費券的儲值支付工具之一，為配合消費券計劃，香港電訊將於計劃期間為申請「智能POS」的新商戶提供多項優惠，將於計劃期間為申請「智能POS」的新商戶豁免Tap & Go二維碼交易及安裝費用、 調低Mastercard及銀聯交易費用（只適用於首次申請之商戶）及 豁免「智能POS」租機月費。

【＄5000消費券】電子消費券最快暑假接受登記 落戶4大支付營辦商 即睇邊4間有份？

香港電訊董事總經理許漢卿表示，香港電訊致力推動電子流動支付發展，以配合新常態下的消費及營商模式，讓市民及商戶盡享安全及便捷的購物及支付體驗。「為配合政府推行的消費券計劃，我們會為商戶提供費用寬減及推出多項優惠予廣大市民。」

電子消費劵詳情（見圖）

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香港電訊表示，會與其他參與消費券之儲值支付工具商，商討更多合作計劃，為商戶提供更多交易費用優惠。而Tap & Go「拍住賞」亦將推出有關消費券的多項優惠予市民。兩者詳情將適時公布，又指香港電訊會把因消費券所得的額外收益，以不同方式回饋商戶或用戶。

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