【香港製造】駱駝牌「君立酒店」疫下入住率大跌　如何不靠Staycation救生意？（有片）

▲ 家族第三代、駱駝牌董事梁澄宙接手打理駱駝牌生意，是源於「起動九龍東」的活化工廈計劃。（梁澤民攝）

經典保暖水壺品牌「駱駝牌」傳至第三代，其董事梁澄宙接手打理駱駝牌生意，是源於「起動九龍東」的活化工廈計劃。品牌把當時位於九龍灣的廠房改建成「君立酒店」，但疫情下入住率大跌。該酒店主打商務客，難靠Staycation吸客，梁澄宙如何使入住率回升至65%？

酒店具廠房特色 疫下力吸長租客

梁澄宙修讀建築系出身，順理成章參與當時駱駝牌廠房改建酒店的項目，處理廠房搬遷、酒店規劃的工作。他逐漸接觸水壺生產工序，同時善用原有工廈的間隔，設計君立酒店。梁續指，正因原本是工廈，使該酒店的設計獨特，例如有天井等公共空間等。房間內亦有駱駝牌的元素，例如燈罩是由水壺製成等。

過去一年疫情，使君立酒店去年的入住率按年大減45%至50%。梁澄宙稱，去年３月時相信疫情仍會持續一段時間，故馬上把重心移至長租業務。他續指，由於房間面積較同級酒店大，較能滿足家庭客戶、長租需求。所有房間當中，有超過3成均為長租客戶。部分是家居裝修，需要租住2個月、少量來自內地的商務客。

【好想去旅行】邱騰華：上月向新加坡遞交「旅遊氣泡」建議 倡旅遊前須完成接種疫苗

梁坦言現時很難估計往後的復甦情況，特別是經過疫情後，相信未來旅客將減少提前預訂酒店，或令酒店失去預算。不過，他認為其酒店規模小、較靈活，有一定優勢。現時將預先規劃社交媒體廣告、與內地企業接洽，希望通關後可重新吸納商務客。

【阿布泰】阿布泰分店現大批人龍 門市以外還有選擇嗎？

【商場活動】旺角T.O.P化成塗鴉巨浪公園 夥Monster Energy免費派能量飲品

記者：葉泳珊