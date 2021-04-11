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過份報道王公去世消息惹不滿 BBC自設樣本表格供觀眾投訴

環球政經 18:06 2021/04/11

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英國菲臘親王上周五（9日）逝世，作為公營電台的英國廣播公司（BBC）因過份報導親王去世的消息而令觀眾不滿，因此特別為是次事件製作網上投訴表格供民眾使用，民眾只需在表格填上電郵，便可向BBC投訴。

菲臘親王葬禮下周六於溫莎堡舉行 哈里出席梅根因懷孕不隨行

當王室公布菲臘去世後，BBC1、BBC2和新聞頻道當晚所有預定節目全數取消，並改播預錄特備節目《愛丁堡公爵》，原定當晚舉行的MasterChef決賽也取消，當天只有Channel 4大致維持原有的節目安排。

BBC及Channel 4兩種極端的做法也惹起民眾不滿，有人於社交網表達不滿，認為所有BBC頻道都播放同節目的做法誇張，令觀眾無選擇節目的權利，同時惹人非議的Channel 4也辯稱已撥出時間播放菲臘親王的消息，包括在中午傳出死訊後插播約半小時的特別新聞報導，臨時加插播放一輯相關紀錄片。

BBC無透露收到的投訴數目，但在上周五晚開設網上投訴表格中寫道指收到太多關於菲臘親王死訊的電視報道過多的投訴，不滿的觀眾只需填上電郵，BBC將會盡快回覆。

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撰文 : 林展鋒

皇室 電台 菲臘親王 道瓊斯工業平均指數 愛丁堡 英國 英國廣播公司 紀錄片

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