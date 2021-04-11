【逆市求生】全日空冀加強電商業務　擬出售更多飛機稀有商品

疫情重挫航空業，過去一年不少航空公司出盡法寶另闢財路，如全日空（ANA）去年12月在網上發售飛機餐，現在更將考慮出售更多飛機稀有商品。

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《共同社》報道，ANA集團希望提高航空業務以外的收益比率，故將加強電商業務，目標到2025年度使包括電商在內的相關業務銷售額翻倍。集團在去年在其購物網站「A-style」曾出售在國際航班上供應的兩款飛機餐，因迅速售罄，現正加大產量，更在進一步增添食品種類，如在部分航班上提供的蔬菜湯等。除了飛機餐外，集團過去更曾出售飛機內的餐車，售價約12萬日圓（約8541元），在數天後便售罄。另也曾出售價格逾60萬日圓的大型客機波音747的客艙座椅。



報道指，集團今後還將考慮出售更多飛機稀有商品，如設置在駕駛座的操縱桿及儀錶盤等。由於此類機械型商品因庫存數量有限，很可能採用抽籤制銷售。

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責任編輯：蘇穎琪