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周五黃金時段只報菲臘親王死訊 BBC收視插水

環球社會熱點 15:48 2021/04/11

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英國菲臘親王於上周五（9日）於溫莎堡離世，享年99歲。英國傳媒當日隨即鋪天蓋地般報道消息，但英國廣播公司（BBC）因過分報道過多有關菲臘親王去世消息被觀眾不滿，收到大量觀眾投訴，收視甚至大插水。由於短時間內過多投訴，BBC更需要特別在網站製作投訴表格來處理評論。

菲臘親王出位言論常惹爭議 不少具英式幽默 【下一頁】

英國王室公布菲臘親王去世後，BBC取消BBC 1及BBC 2當日晚上所有預定播出的娛樂節目，包括《廚藝大師》（MasterChef）決賽，以及深受歡迎的長壽肥皂劇《East Enders》，改為播放預先錄製的特備節目《愛丁堡公爵》。此外，BBC 4隨即亦臨時停播當晚節目，並呼籲觀眾轉看BBC 1。

不過，英國民眾似乎對BBC並不滿意。Deadline分析收視率顯示，觀眾對BBC過份報道菲臘親王去世消息感到厭惡，其中被英國民眾收看重大消息會開啟的頻道BBC 1，其收視率較上周下跌6%。而BBC 2的收視更加慘淡，於晚上7點至11點黃金時段平均只有34萬人收看，較同期損失3分2觀眾。此外，英國獨立電視台(ITV)當日亦放棄原定節目，臨時改為播放菲臘親王特備節目，導致電視台收視率亦下跌。

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大量觀眾不滿BBC過分報道菲臘親王去世新聞而投訴BBC，由於短期間內接獲大批投訴，難以及時處理，最後需製作投訴表格來處理評論。不過，BBC未有公布實際接獲的投訴數目，亦未就投訴作出回應。

責任編輯：郭麗明

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