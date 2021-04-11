  • 25°C
香港時間 : 2021412日 (一) 20:17
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 美國大選 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

菲臘親王4月17日出殯 查理斯懷緬父親

環球社會熱點 20:10 2021/04/11

分享：

英女王伊利沙伯二世的丈夫菲臘親王於上周五（9日）離世，全英分別舉行悼念活動。王儲查理斯王子代表王室發表聲明，懷緬「親愛的父親」（dear papa）。白金漢宮上周六（10日）確定，菲臘親王的葬禮定於4月17日舉行。英國首相約翰遜（Boris Johnson）表明不會出席，讓更多王室成員出席，而哈里則會從美國返英送別爺爺。

哈里或獨自出席菲臘親王葬禮 梅根逗留加州待產 【下一頁】

查理斯在聲明中表示，

我親愛的爸爸是位非常特別的人，相信大家一定聽聞過別人講述，有關他曾經做出的感人事跡及驚喜回應。（My dear papa was a very special person who I think above all else would have been amazed by the reaction and the touching things that have been said about him.）

同時，查理斯亦對父親表達敬意，敬佩菲臘親王多年來協助母親伊利沙伯二世，對家庭﹑英國乃至整個英聯邦的支持。查理斯指菲臘親王是位備受愛護及欣賞的人物，相信菲臘親王知道自己離開令如此多人感到傷悲，應該會十分感動。

有王室消息人士透露，菲臘親王在數周前於醫院曾與查理斯會面，最後一次會面在上周二（6日）。兩人對談真摰，菲臘親王更表示假如自己先離世，查理斯要擔負照顧英女王的責任，以及如何帶領英國王室繼續前進的建議。據消息人士指出，菲臘親王知道自己不久人世後，表示希望回到溫莎城堡，並在城堡內度過人生最後時光。查理斯與菲臘親王之間的緊張關係眾所周知，至近年兩人關係方有改變，甚至去年變得更加親密。

菲臘親王出位言論常惹爭議 不少具英式幽默 【下一頁】

英國政府確定全國哀悼會持續至菲臘親王喪禮舉行，而英女王亦決定舉行兩周王室悼念。白金漢宮表示4月17日的葬禮會在溫莎城堡舉行，當地時間下午3時開始，屆時在城堡廣場將有8分鐘儀式。由於新冠疫情緣故，葬禮需跟從英國政府設立的防疫守則舉行，而葬禮已獲英女王首肯。

首相約翰遜表明不會出席，希望讓更多王室成員參加喪禮，送別菲臘親王。早前爆料王室的哈里王子亦會從美國返英，而夫人梅根則不會隨行。

責任編輯：吳漢培

相關文章

英國菲臘親王逝世 終年99歲（第二版）
2021/04/10
英國菲臘親王逝世 終年99歲（第二版）
英民眾獻花悼念菲臘親王 建築物下半旗致哀（多圖）
2021/04/10
英民眾獻花悼念菲臘親王 建築物下半旗致哀（多圖）
英女王與菲臘親王相愛逾70載 見證王室愛情故事（多圖）
2021/04/10
英女王與菲臘親王相愛逾70載 見證王室愛情故事（多圖）
菲臘親王出位言論常惹爭議 不少具英式幽默
2021/04/10
菲臘親王出位言論常惹爭議 不少具英式幽默
哈里或獨自出席菲臘親王葬禮 梅根逗留加州待產
2021/04/10
哈里或獨自出席菲臘親王葬禮 梅根逗留加州待產
皇室 約翰遜 哈里王子 菲臘親王 英女皇 溫莎 英國 加利福尼亞 美國
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

以色列研究﹕南非變種病毒或可「突破」輝瑞疫苗
以色列研究﹕南非變種病毒或可「突破」輝瑞疫苗
【強生疫苗】多人打完即有副作用 美兩州急停當日接種
【強生疫苗】多人打完即有副作用 美兩州急停當日接種
哈里相隔1年重返英國 無得著軍裝奔喪
哈里相隔1年重返英國 無得著軍裝奔喪
打完兩劑科興疫苗一個月仍確診 智利主教留院觀察
打完兩劑科興疫苗一個月仍確診 智利主教留院觀察
菲臘親王4月17日出殯 查理斯懷緬父親
菲臘親王4月17日出殯 查理斯懷緬父親
新型冠狀肺炎全球疫情（04月12日 時間20:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（04月12日 時間20:00）