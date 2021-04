菲臘親王4月17日出殯 查理斯懷緬父親

英女王伊利沙伯二世的丈夫菲臘親王於上周五(9日)離世,全英分別舉行悼念活動。王儲查理斯王子代表王室發表聲明,懷緬「親愛的父親」(dear papa)。白金漢宮上周六(10日)確定,菲臘親王的葬禮定於4月17日舉行。英國首相約翰遜(Boris Johnson)表明不會出席,讓更多王室成員出席,而哈里則會從美國返英送別爺爺。

哈里或獨自出席菲臘親王葬禮 梅根逗留加州待產 【下一頁】

查理斯在聲明中表示,

我親愛的爸爸是位非常特別的人,相信大家一定聽聞過別人講述,有關他曾經做出的感人事跡及驚喜回應。(My dear papa was a very special person who I think above all else would have been amazed by the reaction and the touching things that have been said about him.)