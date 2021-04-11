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菲臘親王4月17日出殯 查爾斯懷緬父親

環球社會熱點 14:55 2021/04/11

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英女王伊利沙伯二世的丈夫菲臘親王於上周五（9日）離世，全英分別舉行悼念活動。王儲查爾斯王子代表王室發表聲明，懷緬「親愛的父親」（dear papa）。白金漢宮上周六（10日）確定，菲臘親王的葬禮定於4月17日舉行。英國首相約翰遜（Boris Johnson）表明不會出席，讓更多王室成員出席，而哈里則會從美國返英送別爺爺。

哈里或獨自出席菲臘親王葬禮 梅根逗留加州待產 【下一頁】

查爾斯在聲明中表示，

我親愛的爸爸是位非常特別的人，相信大家一定聽聞過別人講述，有關他曾經做出的感人事跡及驚喜回應。（My dear papa was a very special person who I think above all else would have been amazed by the reaction and the touching things that have been said about him.）

同時，查爾斯亦對父親表達敬意，敬佩菲臘親王多年來協助母親伊利沙伯二世，對家庭﹑英國乃至整個英聯邦的支持。查爾斯指菲臘親王是位備受愛護及欣賞的人物，相信菲臘親王知道自己離開令如此多人感到傷悲，應該會十分感動。

菲臘親王出位言論常惹爭議 不少具英式幽默 【下一頁】

英國政府確定全國哀悼會持續至菲臘親王喪禮舉行，而英女王亦決定舉行兩周王室悼念。白金漢宮表示4月17日的葬禮會在溫莎城堡舉行，當地時間下午3時開始，屆時在城堡廣場將有8分鐘儀式。由於新冠疫情緣故，葬禮需跟從英國政府設立的防疫守則舉行，而葬禮已獲英女王首肯。

首相約翰遜表明不會出席，希望讓更多王室成員參加喪禮，送別菲臘親王。早前爆料王室的哈里王子亦會從美國返英，而夫人梅根則不會隨行。

責任編輯：吳漢培

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