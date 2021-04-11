【電子消費券】5000元電子消費券延長有效期方法 想買iPhone可點做？（附短片）

▲ 電子消費券，如何延長有效期？

5000電子消費券終須有詳情！《財政預算案》公布向18歲或以上合資格人士發5000元電子消費券，港府甄選支付寶香港、八達通、Tap & Go拍住賞及WeChat Pay HK協助推行電子消費券。不過，早前消息指，5000元電子消費券會分期發放，每月發放1000元，每張電子消費券有限期為1個月。究竟有何方法，可以延長電子消費券的使用期限？

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電子消費券四大營辦商有咩講？【下一頁】

不少人都想用電子消費券買iPhone或其他電子產品，可嘗試以用電子消費券買apple card，因apple card可當現金使用，每次買一張，便可延續至儲夠5000元再購買iPhone等電子產品。一般而言，無論是用於Apple Store或App Store的Gift card購買後都永久有效，並不設有效期。

購買百佳、惠康等超市禮券，也是另一選擇。1000元未必能在一個月內可用完，購買禮券變相可延續每月1000元的時效。

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記者：陳韻妍