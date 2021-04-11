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【美股焦點】瑞銀看好呢隻綜合巨企 出售蝕錢業務有望提高業績 料股價可升兩成半

股樓投資 13:57 2021/04/11

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瑞銀發表研究報告，重申通用電氣(美：GE)「買入」評級，目標價由15美元上調至17美元，以現價13.6美元計，仍有25%上漲空間。

通用電氣於上月宣布將旗下飛機租賃業務GECapital Aviation Services出售給全球最大的獨立飛機租賃公司AerCap。瑞銀指，公司朝着更專注、更簡單、更強大的目標邁出重要一步，將顯著減少歷史遺留的債務問題，提高中長期戰略選擇能力。該行又認為，剝離航空租賃業務令其業務結構更爲簡單，有望提高業績。

【大行點睇】 一文看盡  高盛予16隻中資科網股 最新評級及目標價【見下頁

    點擊圖片放大
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不過瑞銀表示，將下調公司今明兩年每股收益預測各10.3%及14.5%，至0.26美元及0.65美元，但仍高於分析師普遍預期的0.23美元和0.51美元。

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記者﹕郭秀慧

美股 航空 買入 目標價 瑞銀

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