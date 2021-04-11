  • 27°C
香港時間 : 2021411日 (日) 13:53
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【聯想 992】IDC: 全球首季全球PC出貨量按年升55.2% 聯想穩坐「一哥」寶座

股樓投資 12:48 2021/04/11

分享：

時至今日，疫情仍然持續，在家工作和綫上學習的需求下，全球PC需求維持強勁。市場調查機構IDC報告顯示，今年第一季度全球傳統個人電腦（PC），包括桌上型電腦、筆記本等，出貨量按年增長55.2%，達8,398.1萬部；按季則下跌約8%。

從排名來看，聯想集團（00992）繼續穩居首位，今年首季出貨量達2,040.1萬台，按年增長59.1%，市佔率24.3%；其次為惠普（HP），出貨量1,923.7萬台，按年增長64.1%，市佔率22.9%；第三位的戴爾（Dell）則出貨量1,294.6萬台，按年升23.4%，市佔率15.4%。

【第2季部署】第2季 值得留意的10大港股【見下頁

    點擊圖片放大
    +20
    +19

IDC報告指，過往首季度PC出貨量較為疲弱，因此今次是自2012年來，錄得最小的首季度按季跌幅。

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【imoneymag.com

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

記者﹕郭秀慧

疫情 港股 在家工作 聯想集團（00992） HP Dell

下一篇文章

【新冠疫苗】以色列研究輝瑞新冠疫苗 或無效抵禦南非變種病毒
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【樓市熱話】老婆預感未來兩年樓價不會跌 打算動用所有儲蓄買樓 老公有2大憂慮　網民：若移民就不要買
【樓市熱話】老婆預感未來兩年樓價不會跌 打算動用所有儲蓄買樓 老公有2大憂慮　網民：若移民就不要買
投資市場前景漸趨樂觀　多元資產配置拓機遇
投資市場前景漸趨樂觀　多元資產配置拓機遇
【尋人記】11歲炒郵票　24年後躋身金融界炒股　「小炒王」喻不要跟風
【尋人記】11歲炒郵票　24年後躋身金融界炒股　「小炒王」喻不要跟風
【第2季部署】第2季 值得留意的10大港股
【第2季部署】第2季 值得留意的10大港股
【公僕獎勵】政府撥逾2.46億元　獎勵4500公務員旅行 2人同行包食宿交通　最多資助5.5萬元
【公僕獎勵】政府撥逾2.46億元　獎勵4500公務員旅行 2人同行包食宿交通　最多資助5.5萬元
孝順YouTuber 花950萬買樓贈母　擲50萬豪華裝修567呎寶馬山花園
孝順YouTuber 花950萬買樓贈母　擲50萬豪華裝修567呎寶馬山花園