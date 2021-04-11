【聯想 992】IDC: 全球首季全球PC出貨量按年升55.2% 聯想穩坐「一哥」寶座

時至今日，疫情仍然持續，在家工作和綫上學習的需求下，全球PC需求維持強勁。市場調查機構IDC報告顯示，今年第一季度全球傳統個人電腦（PC），包括桌上型電腦、筆記本等，出貨量按年增長55.2%，達8,398.1萬部；按季則下跌約8%。

從排名來看，聯想集團（00992）繼續穩居首位，今年首季出貨量達2,040.1萬台，按年增長59.1%，市佔率24.3%；其次為惠普（HP），出貨量1,923.7萬台，按年增長64.1%，市佔率22.9%；第三位的戴爾（Dell）則出貨量1,294.6萬台，按年升23.4%，市佔率15.4%。

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IDC報告指，過往首季度PC出貨量較為疲弱，因此今次是自2012年來，錄得最小的首季度按季跌幅。

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記者﹕郭秀慧