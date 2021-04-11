【旅遊氣泡 】疫情反彈 難放寬防疫措施 許樹昌: 旅遊氣泡可能搞唔成？

政府專家顧問、中文大學呼吸系統科講座教授許樹昌認為，本港第四波新型冠狀病毒疫情已近「水尾」，但要留意不要再出現群組爆發引起反彈，並認為目前進一步放寬社交距離措施有難度。

他指，現時未適宜放寬食肆每枱人數上限，近日屯門區再發現零星爆發，反映社區仍有隱形傳播鏈，如果現時放寬相關防疫措施，將增加疫情反彈風險，即使政府有意與內地通關或與外地商討旅遊氣泡亦不能成事。

另外，許樹昌指，本港疫苗接種率超過8%，比率未算理想，呼籲市民踴躍接種疫苗，盡快達致群體免疫，減低社區爆發機會。他又認為，現時毋須引入第三款疫苗，建議政府保留資源日後購買第二代疫苗。

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記者﹕郭秀慧