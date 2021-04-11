【＄5000消費券】電子消費券最快暑假接受登記　落戶4大支付營辦商 即睇邊4間有份？

政府今日(11日)公布，已甄選支付寶香港、八達通、Tap & Go「拍住賞」及WeChat Pay HK，協助推行向合資格市民分期發放5,000元電子消費券的計劃，政府正與相關營辦商各項細節安排，包括系統設計、詳細流程等，目標在暑假期間開始接受登記。政府表示，將盡快公布計劃詳情，有關支付工具分別涵蓋3萬至10萬家本地零售、飲食及服務商戶。

早前財政司司長陳茂波公布新一份財政預算案時提到，為刺激消費意欲、從而帶動本地經濟復甦，將向每名18歲以上港人派發5,000元電子消費券，並初步傾向會分5個月發放，每月發放1,000元。然而，坊間不少聲音對發放安排有意見，因此政府指，仍在敲定消費券分期發放的安排，考慮到市民有不同的消費模式，當局會在發放期數和每期金額，留有較大彈性。

$5,000電子消費券相關細節：

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目前四間支付工具公司涵蓋的本地零售、飲食及服務商戶分別約有3萬至10萬家，而上述公司均表示，會把因消費券所得的額外收益回饋商戶或用戶，而且會豁免交易及安裝費用等。其中香港電訊 （06823）旗下Tap & Go「拍住賞」指，計劃期間會為新申請服務的商戶提供優惠，豁免交易及安裝費用、租機月費等，亦會向市民推出消費券優惠。八達通會減免本地中小企商戶安裝相關裝置的費用，合資格的新商戶亦可免除安裝或租機費用。

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記者﹕郭秀慧