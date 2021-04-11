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【新冠疫苗】以色列研究輝瑞新冠疫苗 或無效抵禦南非變種病毒

股樓投資 11:56 2021/04/11

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以色列特拉維夫大學及以色列最大保健服務供應商Clalit共同的研究發現，美國輝瑞藥廠和德國生物科技公司BioNTech合作研發的新冠疫苗或未能有效抵禦南非變種病毒。

【新冠疫情再爆發】屯門人注意！愛暉樓現垂直播毒 今再増確診 10、31及32室單位全撤離檢疫

研究比較400名只曾接種一劑及曾接種兩劑疫苗14天後，但仍確診新冠肺炎的確診者，以及完全沒有接種疫苗的400名確診者，結果發現在沒有接種疫苗群組中，只有0.7%確診者感染南非變種病毒，但在接種兩劑疫苗群組中卻佔5.4%，反映疫苗未能有效抵禦南非變種病毒。

研究員指研究反映南非變種病毒某程度上能突破新冠疫苗的防禦，但由於南非變種病毒在以色列並不流行，只佔此研究樣本總數1%，因此不打算以此研究推斷疫苗對某變種是否有效。

輝瑞藥廠曾於一月公布，經實驗室研究顯示，所有接種輝瑞及BioNTech共同研發的疫苗測試者，血液中所產生的抗體均足以抵抗英國變種病毒。

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撰文 : 林展鋒

大學 生物科技 保健 德國 以色列 南非 英國 美國 輝瑞 BioNTech

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