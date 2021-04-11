【美股焦點】全美最大加密貨幣交易上市在即 研究機構料估值可倍升

美國最大加密貨幣交易所 Coinbase （COIN）將於下周三（14 日）上市，是次上市將會發行1.15億股普通股，據公司上市文件透露，Coinbase的股份在3月15日曾以每股平均價343.58美元在私募股權市場交易，以此對應總流通股份計算，公司估值將達680億美元，而在去年第三季末，Coinbase只以每股平均28.83美元交易股份，當時估值只有53億美元。

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不過，據數字資產研究公司Delphi Digital推算，Coinbase的股價若能倍升，Coinbase估值將可升至1600億至2300億美元，而券商DA Davidson早前則估計，該公司市值達900億美元。

透上市文件顯示，Coinbase今年首季盈利達7.3億至8億美元，按年增約22倍以上，公司擁有5600萬個確認用戶，平均每月交易用戶逾600萬個。用戶在Coinbase主要持有的加密貨幣為比特幣，佔比達70%，其次是佔比達13%的以太幣。

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