菲臘親王葬禮下周六於溫莎堡舉行 哈里出席梅根因懷孕不隨行

英國菲臘親王周五（9日）離世，英國白金漢宮公布，葬禮將於本周六（17日）以私人形式在溫莎堡進行，葬禮不會開放公眾參與，但會在當日下午3時、即葬禮舉行前，全國將默哀1分鐘。

白金漢宮宣布菲臘親王逝世 享年99歲

英女王及其直系子孫將會出席，哈利王子屆時會由美國加州返英參與葬禮，但其妻子梅根（Meghan Markle）則因懷孕而接受醫生建議，不會隨行參與葬禮，同時為讓更多王室人員參與葬禮，首相約翰遜（Boris Johnson）亦不會出席。白金漢宮指，在新冠疫情下，將大幅削減喪禮規模，並已獲英女王首肯。喪禮會有公眾瞻仰儀式，同時民眾可透過電視直播收看儀式過程。白金漢宮發言人指，雖然喪禮作出必要修改，但安排大致反映菲臘親王的生前個人意願。

王儲查理斯代表王室發言指非常懷念父親，表示父親一生為女王、家人、整個國家及英聯邦作出最傑出奉獻，父親深受他人喜愛及讚賞，是非常特別的人物。

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