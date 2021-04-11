  • 25°C
香港時間 : 2021411日 (日) 12:22
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

菲臘親王葬禮下周六於溫莎堡舉行 哈里出席梅根因懷孕不隨行

環球政經 11:44 2021/04/11

分享：

英國菲臘親王周五（9日）離世，英國白金漢宮公布，葬禮將於本周六（17日）以私人形式在溫莎堡進行，葬禮不會開放公眾參與，但會在當日下午3時、即葬禮舉行前，全國將默哀1分鐘。

白金漢宮宣布菲臘親王逝世 享年99歲

英女王及其直系子孫將會出席，哈利王子屆時會由美國加州返英參與葬禮，但其妻子梅根（Meghan Markle）則因懷孕而接受醫生建議，不會隨行參與葬禮，同時為讓更多王室人員參與葬禮，首相約翰遜（Boris Johnson）亦不會出席。白金漢宮指，在新冠疫情下，將大幅削減喪禮規模，並已獲英女王首肯。喪禮會有公眾瞻仰儀式，同時民眾可透過電視直播收看儀式過程。白金漢宮發言人指，雖然喪禮作出必要修改，但安排大致反映菲臘親王的生前個人意願。

王儲查理斯代表王室發言指非常懷念父親，表示父親一生為女王、家人、整個國家及英聯邦作出最傑出奉獻，父親深受他人喜愛及讚賞，是非常特別的人物。

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【 imoneymag.com 】

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

# 立即訂閱掌握投資創富資訊【 https://imoney.hket.com/im/subscription 】

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

撰文 : 林展鋒

疫情 懷孕 皇室 約翰遜 查理斯 菲臘親王 英女皇 人物 醫生 溫莎

上一篇文章

【美股分析】美股第二季宜保守部署 專家薦績前部署大型科技股

下一篇文章

【旅遊氣泡 】疫情反彈 難放寬防疫措施 許樹昌: 旅遊氣泡可能搞唔成？
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【第2季部署】第2季 值得留意的10大港股
【第2季部署】第2季 值得留意的10大港股
【公僕獎勵】政府撥逾2.46億元　獎勵4500公務員旅行 2人同行包食宿交通　最多資助5.5萬元
【公僕獎勵】政府撥逾2.46億元　獎勵4500公務員旅行 2人同行包食宿交通　最多資助5.5萬元
【尋人記】11歲炒郵票　24年後躋身金融界炒股　「小炒王」喻不要跟風
【尋人記】11歲炒郵票　24年後躋身金融界炒股　「小炒王」喻不要跟風
投資市場前景漸趨樂觀　多元資產配置拓機遇
投資市場前景漸趨樂觀　多元資產配置拓機遇
孝順YouTuber 花950萬買樓贈母　擲50萬豪華裝修567呎寶馬山花園
孝順YouTuber 花950萬買樓贈母　擲50萬豪華裝修567呎寶馬山花園
【樓市熱話】老婆預感未來兩年樓價不會跌 打算動用所有儲蓄買樓 老公有2大憂慮　網民：若移民就不要買
【樓市熱話】老婆預感未來兩年樓價不會跌 打算動用所有儲蓄買樓 老公有2大憂慮　網民：若移民就不要買