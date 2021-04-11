【美股分析】美股第二季宜保守部署 專家薦績前部署大型科技股

踏入第二季後，科技股權重較大的納斯達克指數表現略為轉好，但獨立股評人李聲揚指，美股板塊輪換的現象將會在第二季延續，但板塊間的回現差異應不如首季般誇張，「新經濟股也跌得七七八八，不是說不會再下跌，但跌幅不會如二月底三月頭般那麼誇張。」

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他又建議第二季部署應偏向保守，因美債息仍有上升機會，同時美股估值並不便宜，三大指數已再次升回高位。與半年前比較，其時標普500指數只有3,000點，但美國十年期債息只有0.5厘，但現在標指卻已升逾4,000點高位，債息更升逾1.7厘，值博率已差很遠，如債息繼續上升，美股仍有下跌空間。

其次是美國總統拜登（Joe Biden）上周公布2.25萬億美元基建計劃，同時宣布計劃加稅來支持計劃所需的資金，但李聲揚指市場對上調企業稅全無反應，擔心會成為影響後市的計時炸彈。

選股方面，他認為舊經濟股已明顯炒高，至於去年在「科技女股神」Cathie Wood加持的新興新經濟股表現平平，近年很多股份的收入增長已有減慢跡象，故後市仍看個別新興新經濟股的業績，惟他暫未有看好對象。他現時較看好大型科技股，因它們估值不算太昂貴，但又有一定增長能力，在臨近業績期下可算是防守之選，當中他又特別看好Facebook、Google母公司Alphabet，以及Netflix的表現。「炒復甦不一定要舊經濟股，Facebook及Google大部份收入都是來自廣告收入，現在經濟重啟後很多公司的廣告開支自然手鬆一點，同時數碼廣告正侵蝕傳統廣告的份額，可見這兩家公司同時受惠周期及結構性增長。」

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