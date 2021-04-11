【電子消費券】5000元電子消費券料暑假接受登記　4大營辦商支付寶香港、八達通、Tap & Go拍住賞及WeChat Pay HK推優惠　PayMe倒灶（第二版，附短片）

▲ 5000元電子消費券料暑假接受登記 4大營辦商涉支付寶香港、八達通、Tap & Go拍住賞及WeChat Pay HK

5000電子消費券營辦商出爐。政府於《財政預算案》公布向18歲或以上合資格人士發5000元電子消費券，港府最新已甄選4家儲值支付工具營辦商協助推行計劃，包括支付寶香港、八達通、Tap & Go拍住賞及WeChat Pay HK，但未有滙豐電子錢包PayMe。政府稱，正與相關營辦商商討5000元電子消費券細節安排，包括系統設計、詳細流程等，並會盡快公布計劃詳情，目標是在暑假期間開始接受登記。

港府於財政預算案公布相關措施，料惠及約720萬人，涉及約360億元財政承擔。據悉，政府當時擬聯絡八達通﹑支付寶﹑PayMe等現行儲值支付工具營辦商合作，連續5個月向市民派發每月1,000元消費券，惟最終PayMe 大熱倒灶。

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WeChat Pay HK：即日開啟「消費券早鳥訂閱獎賞」

騰訊 （00700） 旗下WeChat Pay HK稱，至3月底，WeChat Pay HK註冊用戶超過380萬，覆蓋近9萬間香港本地商戶，包括大型連鎖和中小企。WeChat Pay HK表示，會籌辦不同的推廣，將因消費券所得的額外收益，以不同方式回饋商戶或用戶，即日開啟「消費券早鳥訂閱獎賞」。

想用電子消費券買iPhone可以點做？【下一頁】

WeChat Pay HK表示，早前特別為中小商戶推廣「收錢碼」，支援商戶以簡單易用、無安裝費用的微信小程序快速接入 WeChat Pay HK 並使用二維碼收取港幣付款。

Alipay HK：商戶可免費申請「商戶碼」

屬於螞蟻集團、長和 （00001） 合資的Alipay HK稱，在港有270萬活躍用戶及10萬家不同規模註冊商戶。AlipayHK同樣稱，會把因消費券所得的額外收益，以不同方式回饋商戶或用戶，包括商戶可免費申請「商戶碼」，同時指定商戶可於即日起至消費券有效期間獲減免交易費。

Tap & Go：可於超過10萬個銷售點及網上平台消費

香港電訊 （06823） 旗下Tap & Go「拍住賞」表示，「拍住賞」是香港首個結合Mastercard卡及銀聯卡的手機錢包，用戶可在全港接受Mastercard卡支付的網上商戶及超過10萬個接受Mastercard感應式支付的實體商戶購物，也可於超過10萬個接受銀聯閃付及二維碼之本地銷售點及網上平台消費。

富瑞指，電子消費券或主要用於必需品【下一頁】

香港電訊稱，計劃期間會向申請智能POS的商戶豁免Tap & Go二維碼交易及安裝費用、調低Mastercard及銀聯交易費用（只適用於首次申請之商戶）、豁免「智能POS」租機月費。



財政司司長陳茂波在《財政預算案》公布，向每名合資格的十八歲或以上香港永久性居民及新來港人士，分期發放總額5000元的電子消費券。

港府：營辦商額外收益 將回饋商戶或消費者



陳茂波說，政府在物色儲值支付工具營辦商時，考慮了一籃子因素，包括儲值支付工具的普及度、使用的方便程度、商戶覆蓋面，及營辦商的相關經驗和配套、籌備所需時間等，亦徵詢金管局的意見。



港府指，入圍的儲值支付工具目前涵蓋的本地零售、飲食及服務商戶分別約有3萬至10萬家。政府已與各儲值支付工具營辦商商討便利及支援本地商戶使用電子支付系統的安排。各營辦商已同意盡量減免本地商戶（特別是中小企）安裝及使用相關支付工具的費用，以及處理以消費券付款的手續費

陳茂波稱，各營辦商亦會因應其運作模式及商業安排，把由消費券所得的額外收益，以不同形式回饋商戶或消費者，並會舉辦各項推廣活動，鼓勵消費。

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記者：麥德銘