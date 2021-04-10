「巴菲特接班人」李錄：未來幾十年中國會續成最大消費市場 現在是佈局中國的很好時機

中國經濟逐步回穩，投資者對中國市場的投資前景十分關注。有「巴菲特接班人」之稱、喜馬拉雅資本創辦人李錄周六（10日）於「哥倫比亞大學中國商業論壇」上發表關於「價值投資在中國的」的意見。

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李錄表示，當下美債、流動性等變化，其實對於股票市場影響不大，除非股票市場在萎縮。對於價值投資者來說，中國就是一個非常好的市場。他更指，中國已經成為了全世界增長速度最快的消費者市場，以及全球最大的消費市場，而且這種趨勢在未來的幾十年還會持續。他續稱，中國的融資模式正從非直接轉到直接，金融服務的行業業會迎來一個非常好的發展階段。

李錄認為，中國以及亞洲的市場角色會更加重要，中國的證券市場以及亞洲的經濟將會持續演變成全球金融體系中最主要的部分。同時中國的經濟也有大幅的改變，如10年前中國就曾一度成為全世界最大的一個貿易國，去年零售的規模已達6萬億美元左右，成為全世界最大的零售國（美國是5.5萬億美元左右）。

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至於看好的行業，李錄認為醫療、教育包括傳統的房地產都有機會，因為這些行業都在經歷快速增長的階段，即使某個行業增長不是很快，在這個行業中也有表現非常不錯的一些公司。如果想價值投資，可以從任何的行業或者公司找到價值，相對來說，在有增長動能的市場可以找到更多的價值，如中國的資本市場，就要比一些成熟市場如美國等有更多的機會。



李錄又指出，自己一直堅持價值投資，而巴菲特就是自己的榜樣，他對給投資者的建議是，投資一定要誠實、要有主人翁的意識，甚至要比公司的管理層還要了解自己所投資的公司。





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責任編輯：陳詠妍