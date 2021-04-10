【樓市現象】二手公屋成交「量額」齊升1倍 邊7個屋村最受歡迎?

疫情下樓市表現仍十分強勁，上車盤成買家入市對象，帶動公屋市場交投暢旺。據美聯物業房地產數據及研究中心綜合土地註冊處資料顯示，3月二手公屋（包括已補地價的自由市場及未補地價的第二市場）註冊量錄68宗，較2月33宗按月急升約106.1%。

3月份邊幾個屋村成交最旺?即睇下圖：

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金額方面，3月份二手公屋註冊金額涉及約1.9億元，較2月約0.95億元亦上升約1倍。無論宗數抑或金額均連跌4個月後回升，並齊創8個月新高。

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究竟3月份哪些屋村成交最旺?月內元朗的朗屏邨及屯門的良景邨齊以5宗登記居首；觀塘的翠屏北邨、黃大仙的黃大仙下邨、沙田的顯徑邨、馬鞍山的恒安邨及大埔的富亨邨則各以4宗登記緊隨。

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記者：陳詠妍



