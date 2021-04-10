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【阿布泰】阿布泰分店現大批人龍　門市以外還有選擇嗎？

商業 18:22 2021/04/10

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阿布泰國生活百貨不少分店出現大批人龍，不想到門市排隊又有什麼選擇？（阿布泰官網圖片）

阿布泰國生活百貨AbouThai日前被海關大舉搜查全線分店及倉庫，檢取市值近百萬元的貨品，引起不少市民關注。適逢店舖昨日（9日）起一連七日舉辦一年一度「潑水節感謝禮」，不少分店出現大批人龍排隊付款。不想到門市排隊又有什麼選擇？

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阿布泰國生活百貨去年12月底全面撤出網購平台，包括自家網店及HKTVmall平台旗下經營的網店。不過，阿布泰官網前日（8日）更新了阿布泰米券套票，除了可以於任何一間阿布泰門巿即時購買，亦可於官網訂購米券，一套10張價值$860（原價$980），可換領Twin Singh雙獅泰國6A級100%茉莉香1包（5公斤）。網購確定成功交易後會安排速遞送往指定地址，需5至7個工作天。雖然官網已顯示無庫存，但相信陸續會補貨，市民不用急於一時。（按此訂購

若即將結婚的市民，官網亦推出了結婚禮券，每張面值50元，於官網填寫表格後，將有專人聯絡處理訂單、付款（只限銀行過數）及取貨（自選阿布泰分店）等安排。（按此訂購

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責任編輯：朱悅瀅

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