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哈里或獨自出席菲臘親王葬禮 梅根逗留加州待產

環球社會熱點 18:32 2021/04/10

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雖然英國哈里王子已退出王室，並與梅根搬去美國加州定居。外媒指作為孫子的哈里很可能會重回英國，獨自參加祖父菲臘親王的葬禮，這或許是相隔1年多，王室一家再次碰面的機會。

菲臘親王出位言論常惹爭議 不少具英式幽默 【下一頁】

菲臘親王周五離世後，王室成員紛紛發文表達沉痛哀悼。哈里王子儘管已失去王室身分，但作為菲臘親王的孫子，哈里王子與梅根在旗下慈善組織Archewell發出簡短悼念聲明，表示「感謝菲臘親王的服務，我們會很想念你」（Thank you for your service…you will be greatly missed.)。

外媒指哈里很大機會會返回英國，參加菲臘親王的葬禮，這亦是哈里相隔一年多重返當地，並與王室成員會面。由於梅根正懷孕，而且接近預產期，加上要照顧長子阿奇，預料梅根未能陪同哈里返回英國出席葬禮。

英女王與菲臘親王相愛逾70載 見證王室愛情故事（多圖） 【下一頁】

根據最新防疫措施，哈里或需要於葬禮舉行前進行強制隔離及新冠病毒檢測，確保沒有感染新冠肺炎才能入境。

事實上，哈里與祖父菲臘親王關係密切，經常被傳媒拍攝他們出門郊游時會互相開玩笑。菲臘親王在其母親戴安娜王妃去世後，亦扮演著至關重要的角色，經常在哈里及威廉小時候陪伴他們，一起遠足及進行戶外活動，盡量給予他們無限耐性及溫柔。

責任編輯：郭麗明

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