哈里或獨自出席菲臘親王葬禮 梅根逗留加州待產

雖然英國哈里王子已退出王室,並與梅根搬去美國加州定居。外媒指作為孫子的哈里很可能會重回英國,獨自參加祖父菲臘親王的葬禮,這或許是相隔1年多,王室一家再次碰面的機會。

菲臘親王出位言論常惹爭議 不少具英式幽默 【下一頁】

菲臘親王周五離世後,王室成員紛紛發文表達沉痛哀悼。哈里王子儘管已失去王室身分,但作為菲臘親王的孫子,哈里王子與梅根在旗下慈善組織Archewell發出簡短悼念聲明,表示「感謝菲臘親王的服務,我們會很想念你」(Thank you for your service…you will be greatly missed.)。

外媒指哈里很大機會會返回英國,參加菲臘親王的葬禮,這亦是哈里相隔一年多重返當地,並與王室成員會面。由於梅根正懷孕,而且接近預產期,加上要照顧長子阿奇,預料梅根未能陪同哈里返回英國出席葬禮。

英女王與菲臘親王相愛逾70載 見證王室愛情故事(多圖) 【下一頁】

根據最新防疫措施,哈里或需要於葬禮舉行前進行強制隔離及新冠病毒檢測,確保沒有感染新冠肺炎才能入境。

事實上,哈里與祖父菲臘親王關係密切,經常被傳媒拍攝他們出門郊游時會互相開玩笑。菲臘親王在其母親戴安娜王妃去世後,亦扮演著至關重要的角色,經常在哈里及威廉小時候陪伴他們,一起遠足及進行戶外活動,盡量給予他們無限耐性及溫柔。

責任編輯:郭麗明