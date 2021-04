菲臘親王出位言論常惹爭議 不少具英式幽默

英國菲臘親王周五於溫莎堡安詳離世,享年99歲。菲臘親王除了與英女王的愛情故事為人熟悉外,其過去多年言論亦備受爭議,菲臘親王 亦成為英國王室中,言論相當出位的王室成員之一。外媒列舉他過往出位言論,當中不少帶有英式幽默。

菲臘親王被問及個人言行時:

我只會做我認為最好的事,不會為其他人改變自己處事方式,更不會改變自己興趣或對世事反應。這就是我的風格。 (I’ve just done what I think is my best. Some people think it’s all right. Some don’t. What can you do? I can’t suddenly change my whole way of doing things. I can’t change my interests and the way in which I react to things. It’s part of my style.)

1959年新加坡獨立:

我個人缺乏獨立經驗,因為我是其中一個被管治的最多的人。 (I have very little personal experience of independence. I am one of the most governed people you could hope to meet.)

1974年安妮公主險遭綁架:

如果那個男人成功綁架安妮公主,於囚禁安妮公主期間,會給他解釋什麼是地獄的日子。 (If the man had succeeded in abducting Anne, she would have given him a hell of a time while in captivity.)

1981年英國經濟衰退:

人們都說需要更多閒暇時間,但現在空閒了,卻抱怨他們失業。 (Everybody was saying we must have more leisure. Now they are complaining they are unemployed.)

1986年首次前往中國進行國事訪問:

如果你(英國留學生)在中國逗留太久,亦會變成矇豬眼。 (If you stay here much longer, you'll all be slitty-eyed)

有關環境問題發聲:

人口持續增長可能是唯一最嚴重的長期威脅,如果不加以遏制,我們將面臨一場重大災難,包括自然世界及人類世界。 (Human population growth is probably the single most serious long-term threat to survival. We’re in for a major disaster if it isn’t curbed–not just for the natural world, but for the human world.)

2002年倫敦市政廳開幕:

倫敦最大問題是遊客太多,他們導致擠塞、多人到就像封鎖了街道一樣。如果能停止旅遊,就可以改善交通擠塞。 (Of course the problem with London is the tourists. They cause the congestion. They block the streets. If we could just stop tourism we could stop the congestion.)

2002年聽完由麥當娜主唱的占士邦電影主題曲Die Another Day後:

我們需要耳塞嗎? (Are we going to need ear plugs?)

