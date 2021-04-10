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【阿里巴巴罰款】阿里巴巴張勇發內部信﹕今天面臨前所未有的挑戰及機遇

新經濟追蹤 17:17 2021/04/10

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阿里巴巴董事局張勇向員工發表內部信，表示公司已收到有關處罰決定，今天面臨前所未有的挑戰，料未來將受到社會各界關注、批評及建議。

阿里巴巴 （09988） 今日（10日）被內地市監局以旗下網上銷售平台涉「二選一」壟斷行為為由，判罰182億人民幣（約216億港元）。阿里巴巴董事局主席張勇向員工發表內部信，表示公司已收到有關處罰決定，今天面臨前所未有的挑戰及機遇，料未來將受到社會各界關注、批評及建議。

阿里巴巴「二選一」遭重罰逾182億元人幣，佔2019年境內營收4%，詳情可見﹕【下一頁】

信內提到，阿里巴巴過去21年來，每次遇到挫折和挑戰時，都會反思及改變自己，才得以令公司在快速變化的市場中求得生存。信內鼓勵員工與公司一起合作，「回歸初心」，做一間為社會創造長期價值的公司。

阿里巴巴發公開信﹕「處罰是對我們的警醒和鞭策」，詳情可見﹕【下一頁】

此外，阿里巴巴旗下企業新聞網站阿里足跡今早亦發文，以「致客戶和公眾的一封信」為題，對市監局判罰決定表示「誠懇接受、堅決服從」。

內地市監局今早宣佈，根據《反壟斷法》第四十七條及第四十九條，對阿里巴巴在中國境內網售平台實施「二選一」行為作出行政處罰。阿里巴巴需繳交罰款金額共計182.28億元人民幣，相當於2019年境內銷售額4%。

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編輯﹕賴奕羚

壟斷 阿里巴巴 新經濟股 張勇 阿里巴巴－SW（09988）

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