【消費優惠】Klook staycation低至54折　美麗華酒店住宿連三餐人均640元起

▲ The Mira Hong Kong 美麗華酒店26小時入住包三餐，及免費任玩Mira Wonderland，低至每晚人均$640起。

Klook將於4月12至14日，每天中午12時推出限時優惠，包括兩項獨家staycation優惠低至54折，以及罕有的迪士尼賞樂之旅VIP團95折優惠。

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4月12日帶來The Mira Hong Kong美麗華酒店優惠，26小時入住包早午晚三餐，及免費任玩Mira Wonderland，由籃球盛會到巨型俄羅斯方塊和空氣曲棍球、保齡球等，每晚只需$1,280起（人均$640起，原價$2,350起）。晚餐想享用米芝蓮食府國金軒的話，則每晚只需$1,450起（人均$725起，原價$2,340起）。

4月13日帶來皇家太平洋酒店免費升級至豪華海景客房，星期日至五入住只需$968（人均$484，原價$1,936），同時尊享$880餐飲消費額。星期六入住額外$220，即$1,188（原價$2,376）尊享$1,080餐飲消費額。入住日期為4月14日至6月30日，不適用於5月8、9日及6月13、14日。

4月14日帶來迪士尼賞樂之旅VIP團95折，只需$4,738（原價$4,988）即可享受由迪士尼觀光款待專員帶領玩盡樂園每個角落，包括直接入場享用最喜愛的遊樂設施、和一位指定的迪士尼朋友會面等。即日起至6月30日（逢星期二、四除外）適用。

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責任編輯：朱悅瀅