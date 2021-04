英女王與菲臘親王相愛逾70載 見證王室愛情故事（多圖）

英國白金漢宮周五宣布菲臘親王與世長辭,享年99歲。英女王伊利沙伯二世與丈夫菲臘親王共偕連理70多年,二人自10多歲便邂逅並愛上對方。白頭到老一輩子,菲臘親王對英女王無條件支持,一切源於發自內心的愛。

英女王在1939年於皇家海軍學院認識菲臘親王,當時13歲的她遇見年青高大、充滿魅力的菲臘親王,其後二人墮入愛河。

由於菲臘親王在皇家海軍服役,二人只能靠書信往來。二戰戰畢翌年,菲臘親王請求英王喬治六世讓他迎娶,伊利沙伯公主,即後來的英女王伊利沙伯二世。英王批准請求,但要求婚禮必須等到伊利沙伯公主21歲生日後舉行,並放棄希臘王子頭銜。兩人最終在1947年7月訂婚,同年11月20日在倫敦西敏寺完婚。

英王喬治六世於1952年離世,只有25歲的伊利沙伯公主被迫提早繼位,菲臘親王亦海軍職位退下成為英女王「背後的男人」。

菲臘親王多年以來陪伴英女王出席多項重要活動,二人間中對望及微笑,眼神間充滿默契,愛意言溢於表。菲臘親王會與來賓或陌生人生氣勃勃地聊天,為英女王營造輕鬆氛圍打破僵局。

孫子威廉王子(William Prince)曾表示,菲臘親王以獨有方式生活,與英女王看待生活方式截然不同,因此經常為她帶來歡樂及新鮮感。菲臘親王亦指,「保持幸福婚姻的秘密,需要雙方擁有不同的長處」(It's the secret of a happy marriage to have different interests)。

有王室職員表示,菲臘親王是世上唯一將英女王視作普通人般對待及相處。在長達七十多年的婚姻中,菲臘親王公開支持英女王,在私底下亦成為最了解她的人。二人從10多歲相愛至今,源自最真誠及無條件包容的愛。

責任編輯:郭麗明