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【商場活動】旺角T.O.P化成塗鴉巨浪公園　夥Monster Energy免費派能量飲品

商業 14:42 2021/04/10

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T.O.P 5樓的空中花園幻化成塗鴉巨浪公園「Pipeline Park」，亦設有多張休閒沙灘椅。（T.O.P提供圖片）

炎炎夏日，位於旺角的領展商場T.O.P首次與能量飲品品牌Monster Energy，以及知名街頭藝術單位Afterworkshop合作，今日（10日）起至5月2日期間，於T.O.P的4、5樓展現以「巨浪狂想」為題的多款塗鴉視覺體驗及活動，更有機會免費品嚐全新Monster Energy Pipeline Punch能量飲品。

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T.O.P 5樓的空中花園幻化成塗鴉巨浪公園「Pipeline Park」，有由Afterworkshop創作的塗鴉作品「Monster Energy Pipeline Punch」，畫中滑浪女孩與小貓Catwo結伴來到夏威夷Oahu海灘。５樓室內空間化身成「Flamingo」塗鴉作品，龐大粉紅色紅鶴於巨浪海邊悠閒暢泳。4樓亦設有塗鴉畫作「Aloha」。

此外，空中巨浪公園亦設有多張休閒沙灘椅。推廣期內，於周末到訪T.O.P並追蹤T.O.P的 Instagram 及Monster Energy 的Facebook，即可免費換領粉紅色Monster Energy Pipeline Punch全新口味能量飲品。

另外，周末於T.O.P 電子消費滿$200，更可免費參與周末塗鴉沙灘布袋設計工作坊及換領粉紅色Monster Energy Pipeline Punch全新口味能量飲品。

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責任編輯：朱悅瀅

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