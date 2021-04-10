【新股IPO】Coinbase上市前六大風險不可不知　比特幣創辦人中本聰身份曝光是風險？

▲ Coinbase4月14日直接上市。

美國最大加密貨幣交易所Coinbase將於下周三（14日）直接上市，代號為「COIN」，對加密貨幣投資人士實為一大喜訊。不過，作為上市加密貨幣平台，Coinbase未來或有機會面臨特殊投資風險。下文將拆解Coinbase六大投資風險﹕

Coinbase賣點及估值逐一數，詳情可見﹕【下一頁】

1. Coinbase主要收入來源

Coinbase在2012年成立，據Coinbase向美國證監會SEC所提交的S-1文件，公司主要收入為加密貨幣交易業務（Transaction Revenue），源自於加密貨幣交易時所收取的佣金及保證金費用。加密貨幣交易業務去年年度收入為10.96億美元，按年升1.37倍，佔Coinbase去年總收入85.8%。其中，交易業務收入主要為比特幣和以太幣交易，截至去年12月底，兩項幣種共佔56%平台總交易量。因此，比特幣和以太幣的價格波動將對Coinbase收入帶來影響。

▲ 截至去年年底，平台幣種交易量佔比。

用戶構成方面，受惠於近月加密貨幣投資熱潮，Coinbase平台規模發展急速，截至今年3月底，平台用戶已驗證用戶數量已從去年12月底的4300萬戶增加至5600萬戶，3個月內增加已1300萬名用戶。

值得留意的是，若對比散戶及機構投資者平台交易量佔比，機構投資者平台交易量在去年第三季佔比4成，直到第四季時，其平台交易量佔比已上升至64%，反映機構投資者開始進駐加密貨幣市場。

截至去年年底，Coinbase有4300萬名散戶投資者，7000名機構投資者用戶，以及11.5萬生態圈合作伙伴（Ecosystem Partners）。

2. 競爭對手

若以時間面來看，Coinbase收入跟主流虛擬貨幣價格趨勢成正比。在此情況下，Coinbase盈利是否能夠持續，需視乎平台如何保持競爭優勢。

Coinbase現時有不少競爭對手。以同類型虛擬貨幣交易平台比較，據CoinmarketCap數據顯示，截至周六早上，Coinbase全球現貨交易量排行第三，落後於幣安（Binance）及火幣網（Huobi Global）。

儘管Coinbase排行第三，但幣安的平台交易量大幅拋離火幣網和Coinbase。幣安目前24小時內現貨交易量為285.7億美元，相比之下，Coinbase和火幣網分別僅錄19.2億和73億美元。其他加密貨幣交易平台未來會否部署上市，分走部分投資者資金，此為考慮要點。

排名第四的Kraken，其聯合創辦人兼行政總裁Jesse Powell今周表示，明年將仿傚Coinbase直接上市。

加密貨幣交易所Kraken擬計劃明年美國直接上市，挑戰Coinbase地位，詳情可見﹕【下一頁】

幣安創辦人兼行政總裁趙長鵬上月接受外媒採訪時則表示，幣安並不打算進行IPO上市，他認為公司不需要大量資金，未來幣安或有可能發展成為去中心化自治組織（Decentralized Autonomous Organization）。而火幣網創辦人李林，在2018年8月收購73.73%桐成控股（現名為「火幣科技」，01611）。

除上述平台外，美國券商Robinhood 2018年時亦有推出Robinhood Crypto，以無佣金作為招徠吸引用戶。

4. 其他業務

虛擬貨幣炒起後，大量加密貨幣交易平台如雨後春筍般出現，或會挑戰Coinbase未來前景。因此，Coinbase亦有發展其他主要業務，當中包括借貸、向用戶提供Coinbase Analytics等服務。Coinbase去年訂閱及服務業務（Subscription and service revenue）為4499.3萬美元，一年內增幅達1.26倍，但僅佔總收入3.5%。

5. 監管

現時不同國家對監管加密貨幣取態各有不同，以印度為例，據報當地擬今年立法下令禁止買賣及持有虛擬資產。

印度據報擬立法禁止虛擬貨幣，詳情可見﹕【下一頁】

不過，即使容許交易虛擬資產，Coinbase所提交的S-1文件亦提到，目前世界各地監管機構對於如何定義某虛擬資產存有證券性質仍然不清晰。若Coinbase所交易的虛擬貨幣幣種被其他地方監管機構被界定為具有「證券」性質，則受當地證券法監管。

美SEC就瑞波幣起訴Ripple，瑞波幣急插兩成半，詳情可見﹕【下一頁】

例子如第四大加密貨幣瑞波幣（XRP），去年其母公司Ripple被美國證監會起訴，指瑞波幣屬證券性質，Ripple在未經准許下發行瑞波幣。當時Coinbase宣佈限制瑞波幣交易，其後在今年1月完全暫停其交易。

6. S-1文件﹕比特幣創辦人中本聰身份曝光是風險

除了上述風險外，S-1文件特別提到，比特幣創辦人中本聰（Satoshi Nakamoto）身份曝光亦為風險之一。長期以來，中本聰的身份一直不為外界所知，有傳聞指，他現時持有約100萬個比特幣。

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編輯﹕賴奕羚