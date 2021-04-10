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【阿里巴巴股價】阿里巴巴神秘大戶再搬9%大貨來港　貨值逾4000億元　啟動新一輪沽貨？

新經濟追蹤 13:36 2021/04/10

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【阿里巴巴股價】阿里巴巴神秘大戶再搬9%大貨來港　貨值逾4000億元　啟動新一輪沽貨？

阿里巴巴（09988）股東繼續搬倉到香港，達20.11億股，佔發行股數216.89億股的9.3%，以周五收市價計，貨值4384億元，市場憂慮或反映原有阿里巴巴外資股東搬貨到港伺機減持；事實上，投資界普遍以阿里巴巴美股ADS託管行花旗在香港的持倉，以觀望外資大戶動態，數據顯示花旗往往將阿里巴巴持倉搬到香港後，便接連減持，股價亦見乏力。不過，亦有指背後原因可由多個原因推動，不一定是由單一大戶在香港市場沽貨。

【下一頁】阿里巴巴「二選一」遭重罰逾182億元人幣、2019年境內營收4%

3月23日，阿里巴巴託管行花旗持倉為8.51%

3月24日，阿里巴巴託管行花旗持倉增至17.79%

阿里巴巴2019年11月26日來港掛牌上市，託管行花旗持倉由41.1億股或19.22%，減持至2020年11月2日的16.38億股或7.57%，期間外資股東估計淨套現5614億元。

2020年11月3日，託管行花旗持倉突然增加12.6萬股或5.82%，反映原有股東搬倉香港，花旗持搶當日增至28.98億股或13.39%後，到今年3月23日，持倉已減至18.48億股或8.52%，期間累計淨套現估計達2567.6億元。

今年3月24日，託管行花旗持倉再增加20.11億股或9.27%，反映原有股東再一次搬倉香港，花旗持倉增至38.59億股或17.79%，市場預期原有股東或啟動新一輪減持。不過亦有可能是原有股東先搬貨來港，再轉存入其他證券行，不過聯交所的權益披露則無顯示持股多於5%的股東申報轉倉。

阿里及螞蟻遭管管調整進程：

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阿里巴巴在港股數增至發行股數的38.2%

經過多輪股東搬倉來港後，阿里巴巴在港股份已由47.51億股逐步增至82.8億股，在港股數較當初大增74.3%，佔發行股數由22.2%增至38.2%。以周五阿里巴巴收市價218元計，在港股份貨值增至1.8萬億元。

阿里巴巴美股日均成交達367億港元 仍超香港的83.4億元

至於在港股份增加，對成交額的影響，阿里巴巴首年日均成交37.5億元，2020年的日均成交60億元，今年以來的日均成交為83.4億元，可見逐年增長。不過，相比阿里巴巴美股今年以來的日均成交47.4億美元，即367億港元，阿里港股的活躍度只及美股的兩成。

【阿里巴巴股價】神秘大戶已搬3700億大貨來港　要向市場沽貨？

【阿里巴巴股價】阿里巴巴來港近1年　原有外資股東沽貨累計逾5400億元

記者：譚志偉

港股 阿里巴巴－SW（09988） 減持

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