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【Archegos斬倉】瑞信否認計劃出售資產管理業務傳聞

股市 13:03 2021/04/10

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外電報道昨日（10日）報道，早前在Archegos斬倉事件中損失慘重的瑞信（美﹕CS）擬出售其資產管理業務。

外電報道昨日（10日）報道，早前在Archegos斬倉事件中損失慘重的瑞信（美﹕CS）擬出售其資產管理業務，並獲貝萊德、道富集團、德國DWS、Pegasus Europe等公司有興趣併購，惟最新消息指，瑞信發言人否認有關傳聞，指瑞信現時暫無意出售部分或全部資產管理業務。

該報道指，瑞信擬在新任主席Antonio Horta-Osorio於5月正式接手集團業務後，才落實決定出售集團資產理業務。

圖看Archegos斬倉事件過程﹕

    點擊圖片放大
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瑞信擬重組對沖基金部門，詳情可見﹕【下一頁】

此外，昨日亦有報道指，有知情人士透露，受Archegos斬倉事件影響，瑞信擬大幅削減其經紀業務。惟瑞信擔心，此舉或會影響員工士氣，引發新一波離職潮。

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編輯﹕賴奕羚

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